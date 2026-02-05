Los clubes ingleses lideran el gasto en fichajes internacionales en el mercado de invierno

27 January 2026, United Kingdom, London: Tottenham Hotspur's Conor Gallagher in action during the team's training session at Tottenham Hotspur Training Ground ahead of tomorrow's UEFA Champions Leaguse soccer match against Eintracht Frankfurt. Photo: Jona - Jonathan Brady/PA Wire/dpa

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los clubes ingleses lideraron el gasto mundial en fichajes internacionales en el mercado de invierno de 2026, gastando 308 millones de euros, mientras que Italia, Brasil, Alemania y Francia completaron un top 5 en el que no está LaLiga EA Sports, según un nuevo informe publicado por la FIFA.

Los clubes ingleses gastaron 308 millones de euros en fichar talentos extranjeros, de un total mundial de 1655 millones de euros en fútbol masculino, según el informe Transfer Snapshot de enero de la FIFA. Se trata del segundo mayor gasto total registrado en una ventana de invierno, solo por detrás de enero de 2025, en el que se alcanzó la cifra de 2011 millones de euros.

El traspaso de Conor Gallagher del Atlético de Madrid al Tottenham por 34,7 millones de euros fue el mayor gasto en un jugador fuera de Inglaterra durante el mes de enero, junto con el fichaje de Taty Castellanos por el West Ham procedente de la Lazio y el traspaso de Rayan del Vasco da Gama al Bournemouth, que también se encuentran entre las operaciones más importantes.

Según el informe, los clubes de Italia, Brasil, Alemania y Francia fueron los siguientes que más gastaron, por detrás de Inglaterra. Mientras que para encontrar a LaLiga EA Sports hay que bajar hasta el octavo puesto, con un gasto de 75,5 millones de euros. Además, de ellos, 54 fueron desembolsados por el mismo club, el Atlético de Madrid.

Por otro lado, enero de 2026 resultó ser un mercado de invierno récord en el fútbol femenino, con más de 9,1 millones de euros gastados por clubes de todo el mundo, superando el récord de 2025 en más de un 85 por ciento. Los clubes ingleses volvieron a liderar el gasto, con 4,3 millones de euros, entre los que se incluye el fichaje por parte del Manchester City de la internacional estadounidense Sam Coffey, procedente del Portland Thorns.