Los clubes de la League One y la League Two inglesas votan poner fin a la temporada por "abrumadora mayoría"

LONDRES, 9 Jun. (dpa/EP) -

La English Football League (EFL) ha asegurado que una "abrumadora mayoría" de clubes de la League One y la League Two, la tercera y la cuarta categoría del fútbol inglés, votaron este martes poner fin a sus temporadas por la pandemia de coronavirus.

Todo el fútbol en Gran Bretaña fue suspendido desde el 13 de marzo debido a la pandemia y el Gobierno británico ha dicho que todos los partidos deportivos que regresen deben llevarse a cabo sin aficionados.

Los clubes de la League One y la League Two dependen en gran medida de los ingresos de las entradas y no tienen la capacidad para realizar pruebas de COVID-19.

Los puestos de promoción, descenso y 'playoff' han sido decididos por un cálculo de puntos por partido. Coventry City y Rotherham United ascienden a la Championship, mientras que Swindon, Crewe Alexandra y Plymouth Argyle lo hacen a la League One.

Sin embargo, debido a "asuntos disciplinarios en curso" con respecto a la deducción de puntos de Macclesfield Town por mala conducta, la EFL dijo que el descenso en la League Two aún no se puede confirmar.

Los 'playoff' de la League Two a la League One se llevarán a cabo entre el 18 y el 22 de junio, con una final en el estadio Wembley de Londres el 29 de junio. Las eliminatorias para la Liga Uno se confirmarán.

El final temprano de estas ligas significa que solo la Premier League y la Championship volverán a la acción. La Premier League se reinicia con dos partidos el 17 de junio y la Championship tres días después, el 20 de junio.