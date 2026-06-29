Los clubes de la Liga F aprueban la inversión de 55 millones de Pau Gasol

Puma y Liga F presentan el balón Stellar Nitro para la temporada 2026-27. - PUMA

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los clubes de Liga F han aprobado este lunes, por mayoría reforzada de dos tercios durante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, el acuerdo comercial de inversión de 55 millones de euros del grupo Gasol16 Ventures, vehículo de inversión vinculado al exjugador de baloncesto Pau Gasol junto a Fortified Partners, para reforzar el crecimiento, la profesionalización y la expansión internacional del fútbol femenino profesional.

Según informó Liga F, la operación supone la "mayor inversión privada" recibida por una liga de fútbol femenino y una de las más relevantes a nivel mundial dentro del deporte femenino profesional. Además, detallan que los fondos serán desembolsados durante las próximas cuatro temporadas.

La inversión estará destinada al desarrollo de la estructura comercial y operativa de Liga F, al crecimiento y consolidación de un modelo sostenible a largo plazo para la competición y sus clubes, así como al impulso de la proyección de las futbolistas.

Durante la Asamblea también se expuso la evolución de las audiencias de Liga F, que alcanzaron los 7,5 millones de espectadores, lo que representa un incremento del 11,2 por ciento respecto a la temporada anterior. La organización avanzó que en los próximos días se abrirá el proceso de comercialización de los derechos audiovisuales de la competición para las siguientes campañas.

Además, una vez aprobado el acuerdo de inversión, los clubes dieron luz verde al presupuesto económico correspondiente a la próximo temporada 2026/2027.