Los clubes de Segunda División inglesa rechazan la posibilidad de utilizar una variante del VAR la próxima temporada

Archivo - 22 February 2026, United Kingdom, Sunderland: Referee Craig Pawson looks at the VAR pitch side screen as he decides to award a penalty to Fulham during the English Premier League soccer match between Sunderland and Fulham at the Stadium of Light - Owen Humphreys/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES, 22 Abr. (PA Media/dpa/EP) -

Los clubes de la Championship, la Segunda División en Inglaterra, habrían rechazado la posibilidad de utilizar un sistema de revisión por vídeo conocido como 'Football Video Support', una variante del VAR, a partir de la próxima temporada.

El 'Football Video Support' (FVS, por su siglas en inglés) es una versión del VAR que se utiliza, por ejemplo, en Primera RFEF -tercera categoría del fútbol español-, con menos cámaras y sin sala VOR, permitiendo a los entrenadores solicitar dos revisiones por partido.

Sin embargo, la Press Association informó de que la mayoría de los clubes de Segunda División se opusieron a la introducción del sistema tras una presentación sobre esta variante del VAR, que es mucho más barata que la versión completa.

El VAR se introdujo en la Premier League en 2019. Sin embargo, una encuesta reciente de la Asociación de Aficionados al Fútbol reveló que tres cuartas partes de los seguidores de la máxima categoría inglesa se oponen a su uso. Casi 8.000 aficionados, de los cuales algo más de la mitad asiste a más de 15 partidos en casa por temporada, participaron en la encuesta.

Y más del 97% de los encuestados se opuso a la afirmación de que el VAR hace que ver el fútbol más agradable, mientras que más del 90% no estaba de acuerdo con que haya mejorado la experiencia de asistir a los partidos.