Clyburn silencia Belgrado y el Barça crece contra Partizán

Una canasta desde el centro del campo decidió la quinta victoria para los catalanes

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça venció (76-78) al Partizán este viernes en la octava jornada de la Euroliga, quinta victoria azulgrana que arrancó del Belgrade Arena con el partido de Tornike Shengelia y la canasta definitiva de Will Clyburn, ambos descomunales.

El equipo de Joan Peñarroya se llevó un partido de los que ayudan a crecer, en medio de un encaje de piezas y el segundo año con el técnico catalán. Obligado a ganar títulos esta campaña, el Barça, que se mide al Real Madrid en la próxima jornada europea, silenció Belgrado compitiendo hasta el último segundo.

Shengelia (24 puntos y 42 de valoración) mantuvo la fe de los suyos. El cuadro azulgrana empezó bien (10-18), pero se vio casi en la lona con un parcial de 17-0 que dio el mando al Partizán. El pabellón serbio se encendió y con él varios jugadores importantes, como Duane Washington (21 puntos) o Carlik Jones.

El acierto abandonó al Barça después del primer cuarto, y tampoco encontró la defensa para parar a los de Zeljko Obradovic. La mejora culé antes del descanso no bastó para sacar de su sitio a los locales, pero el segundo tiempo fue un toma y daca. Shengelia brilló y el ataque azulgrana se entonó para pelear la victoria.

Kevin Punter mejoró sus números, aportaron también Tomás Satoransky y Jan Vesley, y el Barça, que necesita fe en sus opciones, no tiró la toalla. Washington volvió a dar renta a los serbios, que aprovecharon además el rebote ofensivo, pero el partido llegó abierto a las últimas jugadas. Ahí, Shengelia no encontró oposición y Clyburn hizo el 76-78 a 30 segundos del final.

El alero estadounidense, uno de los fichajes de este verano, anotó casi desde el centro del campo y el silencio del pabellón caló en la última posesión de Partizán. Sterling Brown perdonó una bandeja, el rebote fue visitante y el Barça, con su quinta victoria, salió muy crecido de Belgrado. Los de Obradovic se quedan abajo con tres triunfos y cinco derrotas.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PARTIZÁN BELGRADO, 76 - BARÇA, 78. (41-33, al descanso).

--EQUIPOS.

PARTIZÁN BELGRADO: Brown (9), Marinkovic (9), Bonga (9), Osetkowski (7) y Pokusevski (2) --quinteto inicial--; Washington (21), Jones (15), Calathes (-), Fernando (4).

BARÇA: Satoransky (11), Punter (10), Clyburn (14), Shengelia (24) y Vesely (10) --quinteto inicial--; Marcos (-), Cale (2), Norris (-), Brizuela (3), Hernangómez (3), Parra (1).

--PARCIALES: 17-18, 24-15, 15-25, 20-20.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Shemmesh y Peer. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Belgrade Arena.