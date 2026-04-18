Cobolli y Shelton se jugarán el título en Múnich

April 17, 2026, Munich: Monachium 17.04.2026..Tenis BMW OPEN MUNICH .Tennis BMW OPEN MUNICH .Nz Flavio Cobolli.Fot. Kacper Staniec - Europa Press/Contacto/Kacper Staniec

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El italiano Flavio Cobolli y el estadounidense Ben Shelton se enfrentarán este domingo en la final del torneo de Múnich (Alemania), de categoría ATP 500 y disputado sobre tierra batida, después de eliminar este sábado al alemán Alexander Zverev (6-3, 6-3), primer cabeza de serie, y al eslovaco Alex Molcan (6-3, 6-4), respectivamente.

Cobolli, cuarto favorito del certamen alemán y campeón en Acapulco, empleó una hora y nueve minutos para lograr la segunda victoria de su carrera ante un 'Top 10' y avanzar a una final donde buscará el cuarto trofeo en su carrera ATP. Una rotura en el parcial inaugural y tres en el segundo le bastaron para sellar su triunfo frente a Zverev, que solo aprovechó una de las dos pelotas de 'break' que tuvo en todo el partido.

Con ello, se convirtió en el tercer jugador que consigue esta temporada alcanzar finales en tierra batida y pista dura junto a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, justo antes de que Ben Shelton lograse ser el cuarto.

El norteamericano, que cayó en la final ante Zverev el año pasado, firmó un quiebre en cada una de las dos mangas disputadas para alcanzar su séptima final del ATP Tour y la quinta en un torneo ATP 500, un triunfo que le asegura mantenerse como el número uno estadounidense.