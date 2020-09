'Coco' Basile: "Le diría a Messi que se quede en el Barça, debe morir allí"

BARCELONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exseleccionador argentino Alfio 'Coco' Basile opina que Leo Messi, al quien dirigió en el combinado nacional, debe quedarse en el FC Barcelona y "morir" futbolísticamente en el club en el que se crió.

"Le diría a Messi que se quedara en el Barça, que es su equipo, que es su vida. Nació allí y debe morir en el club, allí", manifestó en declaraciones al programa 'Notícies en Xarxa' de La Xarxa recogidas por Europa Press.

Además, recordó que es "extraordinario" lo que han hecho juntos Messi y el Barça. "Las cosas que han ganado y el fútbol que han exhibido en todo el mundo es extraordinario".

"Con Guardiola, Messi fue extraordinario, pero después también fue bien y ganó muchísimas cosas. Con Guardiola, Xavi e Iniesta el equipo era una máquina del fútbol, el mejor del mundo. Ahora ha bajado el rendimiento, pero a Messi lo continúo viendo extraordinario", reiteró.

En cuanto al por qué de su voluntad de salir, cree que viene de lejos y que el 2-8 de la 'Champions', ante el Bayern, no fue culpa del '10'. "No nos podíamos creer la decisión de Messi. El Barça no perdió por 2-8 por culpa de Messi. Todos son responsables", manifestó.