El COE y Allianz invitan a "soñar a lo grande" en los Juegos con el documental 'Ready, París, Go'

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) y el grupo asegurador y proveedor de servicios financieros Allianz presentaron este miércoles el documental 'Ready, París, Go' con los deportistas David Valero (mountain bike), Juan de la Torre 'Xak' (breaking), Daniela Terol (skate) y Nagore Folgado (atleta paralímpica), nuevos embajadores de la marca que invitan a "soñar a lo grande".

En la sede del COE en Madrid, los cuatro deportistas y el atleta con parálisis cerebral Alex Roca fueron protagonistas de una mesa redonda moderada por la periodista Rocío Martínez. En ella, repasaron su estado actual de cara a los Juegos de París, que arrancan en 44 días, y los Paralímpicos, que comienzan el 28 de agosto.

El evento lo abrió el CEO de Allianz España, Veit Stutz, quien destacó que el deporte "inspira a superar límites" y muestra que "juntos" se pueden "alcanzar grandes cosas". "Nuestra unión con el deporte no es simplemente un patrocinio, es una alianza pasada, con valores compartidos: constancia, esfuerzo y la búsqueda de la excelencia", dijo, antes de agradecer a los nuevos embajadores, "ejemplo de perseverancia y excelencia" su "pasión y determinación" para "soñar a lo grande".

Uno que ya tiene billete para París, y que ya se colgó el oro en Tokio, es el ciclista David Valero, que recordó que "hay que salir a por todas" en un evento de este tipo. "Saldré a dar el cien por cien y a luchar por el objetivo. Si das el mil por mil, puedes hacer grandes cosas", valoró.

"Mis mejores resultados lo conseguí con 80% de humedad y 30º, osea que las condiciones normales no me gustan mucho...", bromeó. "Hemos visto el circuito de París en seco y mojado, es un terreno que se agradece, será una carrera muy vistosa", auguró Valero.

Tampoco se perderá los Paralímpicos Folgado, velocista en 100 y 200 metros, que reconoce que "es difícil de gestionar" saber que te juegas el trabajo de todo el ciclo olímpico en apenas unos segundos. "Llevo tres años entrenando y tengo que ser consciente de que tengo una oportunidad para demostrar todo. Es presión, pero siempre motiva", comentó.

"Estoy muy orgullosa de mis dos guías, gracias a ellos he conseguido medallas en Mundiales y Europeos, son mis ojos en la pista, les puedo considerar como de mi familia. A veces ni les dan medallas en los campeonatos, pero sacrifican su vida antes de la mía y lo dan todo para que esté cómoda. Somos un equipo de tres", agradeció a sus guías.

También hay espacio para los deportes urbanos, con el 'b-boy' 'Xak' como uno de los candidatos a ir a París, aunque se jugará su plaza en el Preolímpico de Budapest (Hungría), del 20 al 23 de junio. "Han sido años duros de adaptación, hay muchos cambios. Tener a un equipo de profesionales alrededor es buenísimo, pero no estaba acostumbrado", resaltó el cordobés.

"En los primeros años sufrí el síndrome del impostor, me creé unas expectativas que no se si cumpliría, porque jamás las he tenido. Pero ya solo hay ganas de que llegue y de brillar", agregó sobre los Juegos de París, en los que se estrena el break.

Serán los segundos juegos para el skate, con Daniela Terol como una de las opciones en categoría Street. También tiene el pase en juego en Budapest, mientras compagina el deporte con sus estudios, ya que está "acabando la ESO". "Me está costando un poco, pero me estoy adaptando. Por la mañana entreno una hora de físico, y por la tarde hago dos horas de skate, todos los días de la semana", explicó.

"ERES CONSCIENTE DEL OBJETIVO, PERO SIN AGOBIARTE"

La barcelonesa viene de recuperarse de una apendicitis que le impidió competir al cien por cien en Shanghái, una dolencia que "no sabía ni lo que era". "Me dijeron que me operarían, y en menos de dos semanas me tenía que ir al Preolímpico... Me desmotivó un poco, pero tenía a mi familia. Me he ido recuperando poco a poco, ahora estoy al cien por cien, no sé ni como, estoy a tope, es la recta final", añadió.

Además, los deportistas afrontaron el asunto de la salud mental, un factor determinante en la élite. "Siempre hay un poco de psicología, siempre tienes un poco de miedo, pero nunca sales pensando en eso, piensas en ir para delante e intentar ganar. Cualquier detalle influye y salir mentalizado es superimportante", afirmó Valero.

"Si la cabeza no funciona, las piernas tampoco van a ir. Es un trabajo de psicología que se va preparando poco a poco, yo lo trabajo desde mis primeros Juegos. Eres consciente del objetivo, pero sin agobiarte, la salud mental es muy importante", reveló Folgado.

Y es que para 'Xak', "lo más importante es lo que hay en la cabeza" a la hora de competir, porque "es el gran motor de todo". Mi gran descubrimiento fue la psicóloga. El cerebro intenta huir del estrés, y ser consecuente es lo que me da fuerza para seguir adelante. 'Llevo cuatro años preparándome para esto y me quiero ir de aquí...' Estás nervioso, pero entrenamos para eso y es lo que nos gusta", opino el 'b-boy'.

"El skate, te exige superación y a veces es normal que tengas bloqueos en algún truco. Casi cada día algún truco me da miedo, pero gracias al psicólogo he desarrollado técnicas de superación y concentración. En una ronda de 45 segundos no puedes tener miedo, tienes que concentrarte e intentar no fallar. Las caídas pasan cada día, pero lo importante es no cogerle miedo. Lo peor es quedarse con esa última sensación", confesó por su parte Terol.

Finalmente, la secretaria general del COE, Victoria Cabezas, agradeció a Allianz su "compromiso" con el deporte español. "David eres un referente, son sus terceros Juegos, con tu esfuerzo y constancia estás consiguiendo estos éxitos. Daniela, vas a estar seguro en París, pero ya has conseguido que el skate femenino esté ahí. 'Xak', es el momento del breaking, hay que ir a por todas. Y Nagore, eres la gran promesa del atletismo paralímpico, estamos seguros de que traerás alguna medalla", se dirigió a los deportistas.