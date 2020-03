El COE pone en marcha un centro deportivo en Getafe para que los refugiados "puedan hacer deporte e integrarse"

GETAFE (MADRID), 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) presentó este jueves el proyecto de construcción de un polideportivo para los refugiados del Centro Español de Ayuda al Refugiado de Getafe, con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad madrileña, un recinto que además llevará el nombre del presidente del COE, Alejandro Blanco, y que intentará "integrar en la sociedad a los refugiados a través del deporte".

"Este proyecto es una historia espectacular. Cuando vine la primera vez se me cayó el alma a los pies, ves a gente que ha venido por cuestiones de guerra, personas que vienen mutiladas, entonces se te abre la mente y piensas que tienes que ayudarles. Cuando conoces las historias humanas de esta gente es cuando te das cuenta de que la vida es muy complicada. Por eso esto no es ganar una medalla, sino de ayudar a la gente y el deporte es la mejor vía para integrar y ayudar a estas personas en la sociedad", afirmó Blanco.

El dirigente destacó la ayuda del Comité Olímpico Internacional (COI), sin el que "no hubiese sido posible" llevar a cabo esta "labor solidaria", a través de la cual han conseguido hacer un "proyecto social que va más allá que todo lo demás". "En los Juegos de Río, el COE intentó empezar un proyecto para deportistas refugiados. Al principio me encontré con que no habría presupuesto, pero fui tan pesado, que al final fuimos el único comité al que le dieron dinero para hacer este proyecto", relató.

"Al final, gracias a aquello que empezó siendo una idea del COI, hoy podemos presentar este proyecto. Necesitamos ayuda. Hay muchas formas de integrar a la gente y no hay forma de hacerlo mejor que con el deporte. No estamos buscando pabellones de millones de euros, sino crear un espacio donde los refugiados puedan hacer deporte e integrarse en la sociedad", reiteró.

Además, Blanco afirmó que "varios refugiados ya han hecho pruebas en determinados deportes, para saber si a través de esta labor pueden alcanzar un puesto importante en la sociedad". "Hemos hecho una labor muy buena. Ya hemos probado deportistas en baloncesto, el fútbol, el boxeo, hacemos cursos... Ya tenemos la equipación de todas las máquinas de cardio y de fuerza, del tatami, toda la equipación deportiva, a través de ayuda de la gente para que esto se lleve a cabo", explicó.

El centro, que se espera que esté inaugurado en diciembre de este año, se desarrollará en una parcela justo al lado del Centro de Acogida para Refugiados de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Getafe. "A través de este polideportivo van a salir buenos deportistas para representar a nuestro país el día del mañana en los Juegos Olímpicos", señaló el presidente de CEAR, Carlos Berzosa.

"Tenemos ante nosotros una situación complicada, por la gran cantidad de refugiados que desbordan a un país que no estaba acostumbrado. Ellos son víctimas y no podemos responsabilizar a las víctimas de los problemas que tenemos en nuestro país, hay que ser solidarios. Esta gente llega de guerras, de regímenes totalitarios y necesita nuestro apoyo, por los derechos humanos", añadió.

Por su parte, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández Barroso, destacó la "importancia de crear espacios" en los que todo el mundo pueda convivir, "a través del deporte" como herramienta de "respeto e implicación". "Contar con el apoyo del COE es un impulso para seguir trabajando y conseguir grandes retos", subrayó.