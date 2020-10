El COE, primera entidad deportiva del mundo con certificación alineada con los ODS

JJ.OO.- El COE, primera entidad deportiva del mundo con certificación alineada c

JJ.OO.- El COE, primera entidad deportiva del mundo con certificación alineada c - NACHO CASARES/COE

"Esta es la primera 'medalla' de Tokyo", apuntó Alejandro Blanco, que anunció la creación de un 'sello' de calidad verde para los eventos

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) recibió este jueves la certificación como primer organismo deportivo del mundo alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, y anunció la presentación para antes de fin de año de un 'sello' verde para los eventos y competiciones deportivas.

Así lo adelantó el presidente del COE, Alejandro Blanco, en una presentación telemática en la sede de dicho organismo junto los presidentes de Planet Fair Play, Alberto 'Beto' Agustí, y de Bureau Veritas, Bertrand Martín, que le entregó la certificación de Entidad Deportiva Sostenible alineada con los 17 indicadores de los ODS.

"Este certificado nos reconoce el esfuerzo y el trabajo de todo el equipo y nos sitúa a la cabeza de la carrera por el cambio climático. Esta carrera acaba de empezar, pero este compromiso es para siempre. Nos quedan muchas etapas, pero tenemos la confianza de poder conseguirlo", indicó Blanco.

En este sentido, Blanco afirmó que el organismo que preside se debe plantear "retos", y por ello anunció que el COE va a lanzar un 'sello' de Evento Sostenible. "Debemos trabajar para que el deporte sea un ejemplo de sostenibilidad. Hay mucha gente que está pendiente de este sello de calidad y espero que antes de que termine el año lo podamos presentar", indicó.

El máximo dirigente del COE se enorgulleció de que el organismo desde hace muchos ha apostado por la sostenibilidad, y se convirtió en el primer comité olímpico nacional en firmar un acuerdo con la ONU para la acción por el clima y en eliminar las botellas de plástico de un solo uso, entre otras medidas.

"Esta carrera no la queremos hacer solos. La mejor marca es la que no se deja. No sé si este certificado es la primera medalla de Tokyo, sí, la podéis apuntar como la primera", señaló Blanco en alusión a la relevancia y trascendencia mundial de la certificación recibida por Bureau Veritas.