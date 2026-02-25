El COE reúne en su sede al equipo olímpico español como colofón a Milán-Cortina 2026. - COE

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) ha reunido este miércoles en su sede de Madrid a 11 de los 20 deportistas de su delegación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, durante un acto con presencia institucional de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Milagros Tolón, y del presidente del Consejo Superior de Deporte (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes.

Los patinadores artísticos Sofía Val, Asaf Kazimov y Tomàs Guarino fueron los primeros en hablar y analizaron sus desempeños en la reciente cita olímpica. "Conseguir el billete a Milán en el clasificatorio de China ya fue todo un sueño. Creo que para nosotros pasar a la final ha sido el mayor premio que podíamos conseguir y nos llevamos muchísima energía de Milán para continuar trabajando", declaró Val.

Daniel Milagros, primer deportista español en debutar en patinaje de velocidad en unos JJ.OO., señaló lo difícil que veía clasificarse cuando hace dos temporadas cambió las ruedas por las cuchillas. Y luego Nil Llop, a quien un cono le dejó sin Pekín 2022, fue tajante al respecto de esta experiencia en Italia: "Ni el cono ni la caída han podido conmigo".

Después tomó la palabra el presidente de la Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH), Frank González. "Siempre digo que son siete milagros que han llegado a los Juegos y se han esforzado a tope y han hecho un gran espectáculo. Espero que en el futuro podamos tener muchos más deportistas de hielo en los Juegos Olímpicos", comentó.

"Estamos trabajando de poder conseguir un Centro de Alto Rendimiento, donde nuestros deportistas puedan acceder a una instalación porque en estos momentos todas son privadas o son públicas y no podemos contar con el hielo que queremos. Sobre todo los deportistas de patinaje de velocidad, que están medio año fuera están en Alemania, Polonia, Estados Unidos, Canadá... y aquí los únicos que se quedan en casa son Sofía y Asaf, y tenemos otra pareja en Canadá y otros cuantos en Italia", dijo.

"Nosotros seguimos luchando, seguimos trabajando, procuramos no quejarnos mucho y miramos trabajar de la mano con el Comité Olímpico, con el Consejo Superior de Deportes y con la nueva ministra. Espero que podamos trabajar muy de cerca y que podamos apoyar a más deportistas españoles de poder llegar adonde quieren llegar", concluyó González.

En línea similar se mostró May Peus, presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI). "Una reflexión que me han hecho estos Juegos es poner aún más en valor la medalla de Regino [Hernández] y de Queralt [Castellet] en los pasados Juegos y darnos cuenta de lo difícil que es conseguir una medalla", subrayó.

"El presidente del COE que me decía: 'Quien va a por una medalla, la puede perder; pero quien no va por una, seguro que no la va a ganar'. Y es así. Sobre todo poner en valor a Lucas [Eguibar], que quizás ha llegado a todos los Juegos con máximas opciones de ganarlas y nuestros deportes son así para lo bueno y para lo malo", añadió Peus.

"Y la verdad que contentos con los jóvenes, también muchos jóvenes que se han quedado sin poder competir en estos Juegos, pero que están haciendo unos magníficos resultados en Mundiales júniors, en Copas de Europa, etc., y que se están preparando para el 2030, que son pasado mañana", aludió Peus a los próximos JJ.OO. de los Alpes Franceses.

Puso "en valor los deportes de invierno en general" y agradeció "muchísimo" que sean "ya tres hermanos, no solo dos" porque hace "que crezca la familia". Igualmente apuntó "lo difícil que fue desde Blanca hasta Regino, que pasaron 26 años de sequía en el desierto, y ahora quizás estamos malacostumbrando al público en general" por las medallas.

"Pero para eso estamos, para trabajar y que en cada JJ.OO. sea de una federación o de otra que haya medallas y que entre todos pongamos los valores de los deportes de invierno al nivel de los de verano. Y que nos reivindiquemos, que esto ayude a que cada vez haya más practicantes y más gente haciendo nuestros deportes y llenando las estaciones de esquí, que los valles y pueblos de montaña se beneficien de todo eso", zanjó acompañado por los snowboarders Álvaro Romero y Nora Cornell.

Posteriormente fue el turno del esquí de montaña, con María Costa y Ot Ferrer hablando los primeros. Así, Ferrer dio sus impresiones tras lograr un diploma olímpico en la prueba de esprint. "Estar ahora con un diploma y peleando por las medallas era algo impensable", admitió.

Por último, los medallistas Ana Alonso y Oriol Cardona acapararon el protagonismo: "Volver a casa y tener a tanta gente que te recibe es algo de lo que sentirse afortunada", recalcó la granadina. Por su parte, el catalán deseó "que para el próximo oro no tengamos que esperar tanto", en referencia al metal dorado que consiguió Paquito Fernández Ochoa.

La guinda a los discursos del equipo olímpico español fue de Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). "El esquí de montaña es muy antiguo. Lo que hicimos en la Federación sobre el año 2017 era entrar a un reto próximo, que era en 2020 los Juegos Olímpicos de la Juventud, y allí hicimos ya un cambio de formato y de estructura dentro del Comité para poder llegar con los mejores resultados posibles, y así fue", explicó la preparación.

"Después ya fue mucho más fácil porque con la ayuda en este caso del CSD y por tanto también del COE empezamos a desarrollar todo este plan que nos ha llevado hasta aquí. Un plan olímpico que ha dado resultado, que ha funcionado, que ha costado con muchos esfuerzos de todos los técnicos que aquí tenemos y que ahora pensamos que esto tiene que hacer un salto cualitativo hacia adelante", indicó Clarella.

"Porque no tan solo ellos los que están aquí, sino los que se han quedado en casa o los que este fin de semana van a viajar a la Copa del Mundo, podían estar en los Juegos y nos podían dar las mismas ilusiones y alegrías que tenemos aquí", avisó el máximo mandatario de la FEDME.

"El esquí de montaña es una de las modalidades que nos puede dar muchas alegrías. Pero también, viendo al resto de competidores de las otras federaciones, vemos que hay plena juventud, hay energía, hay mecha para rato y tendremos oportunidades de conseguir muchos éxitos con mis colegas presidentes de hielo y de esquí", sentenció Clarella.