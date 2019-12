El COI apoya "las sanciones más duras" a Rusia y las estudiará "en detalle"

Publicado 09/12/2019 19:51:59 CET

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha asegurado que apoyará "las sanciones más duras" contra los responsables de la manipulación de los datos del laboratorio de Moscú, después de que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sancionase este lunes con cuatro años a Rusia sin que sus deportistas puedan participar en competiciones internacionales, aunque todavía deberá estudiarlas "en detalle" dada la "gravedad" de la infracción, resaltando que en ningún momento afectarán a los deportistas rusos "limpios".

"El COI condena rotundamente las acciones de los responsables de la manipulación de los datos del laboratorio de Moscú antes de ser transferidos a la AMA en enero de 2019. Esta flagrante manipulación es un ataque a la credibilidad del deporte y un insulto al movimiento deportivo mundial. El COI apoyará las sanciones más duras contra todos los responsables de esta manipulación", señala el comunicado del organismo.

Además, solicita a la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA) que ofrezca los datos "sin manipular", "una cuestión de gran importancia", ya que la entrega de la información en bruto asegurará que finalmente se pueda hacer "justicia completa" y que el responsable pueda ser "castigado adecuadamente y el inocente completamente protegido". "De esta forma, se puede eliminar la sombra de sospecha sobre la nueva generación de deportistas rusos limpios", subraya.

En otro orden de cosas, el COI resalta que el informe del Comité independiente de Revisión de Cumplimiento (CRC) indica que la manipulación de los datos es "responsabilidad exclusiva de las autoridades rusas", y no de los deportistas. "No señala ninguna irregularidad por parte del movimiento deportivo ni del Comité Olímpico Ruso. El COI agradece la oportunidad que ofrece la AMA a los deportistas rusos de competir si pueden demostrar que no están implicados", apunta.

Sin embargo, el organismo que preside Thomas Bach reconoce que todavía tiene que evaluar las sanciones "en detalle". "Cualquier sanción debe seguir las reglas de la justicia natural y respetar los derechos humanos (...) El culpable debe ser castigado de la manera más dura posible debido a la gravedad de esta infracción y, por lo tanto, acogemos con satisfacción las sanciones para las autoridades rusas responsables", afirma.

"Sin embargo, dada la seriedad de la manipulación, instamos a la AMA a que tome más medidas. La AMA debe remitir todos estos archivos al Consejo de Europa y a la UNESCO, teniendo en cuenta la Convención Antidopaje del Consejo de Europa y la Convención Internacional de la UNESCO contra el Dopaje en el Deporte", advierte, esperando que "la justicia finalmente prevalezca y que haya sanciones completas y apropiadas".