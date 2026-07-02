Publicado 02/07/2026 16:50

El COI aprobará este martes el programa para los Juegos Olímpicos de invierno de los Alpes 2030

El COI aprobará este martes el programa para los Juegos Olímpicos de invierno de los Alpes 2030.
El COI aprobará este martes el programa para los Juegos Olímpicos de invierno de los Alpes 2030. - COI

   MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) aprobará este martes el programa deportivo para los Juegos de invierno de los Alpes 2030, que se disputarán del 1 al 17 de febrero en la región alpina francesa, según informa el organismo olímpico en un comunicado.

   Dicha comisión se reunirá de forma telemática desde la Casa Olímpica de Lausana (Suiza) para revisar y ultimar el programa de disciplinas y pruebas, a las que opta el 'freeride', de los Alpes 2030, así como las cuotas de deportistas.

   En el programa volverá a figurar el esquí de montaña, que debutó en la pasada edición de Milán-Cortina y en el que los españoles Oriol Cardona y Ana Alonso lograron el oro, el primero tras el de Francisco Fernández-Ochoa en los Juegos de Sapporo en 1972, y bronce en sprint y relevo mixto.

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