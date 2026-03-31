El COI expresa su "profundo pesar" por la muerte de Ung Chang con 87 años

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MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha lamentado "profundamente" este martes el fallecimiento con 87 años del profesor y exjugador de baloncesto norcoreano Ung Chang, quien "dedicó toda su vida al deporte y al Movimiento Olímpico".

"Su trayectoria profesional abarcó el rendimiento atlético, el entrenamiento, la administración y la diplomacia deportiva internacional. Esta dedicación fue reconocida con numerosos honores y distinciones académicas, incluida la Orden Olímpica en la 141ª Sesión", aludió el COI a una reunión celebrada en octubre de 2023 en Bombay (India).

"Dedicó toda su vida al desarrollo del deporte en la República Popular Democrática de Corea y a fomentar el diálogo dentro del Movimiento Olímpico", citó el COI a su presidenta, la zimbabuense Kirsty Coventry.

"Sus esfuerzos por promover la cooperación en la península coreana demostraron el poder del deporte para tender puentes e inspirar esperanza. Sirvió al Movimiento Olímpico con compromiso y dignidad durante muchos años. Nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas", añadió Coventry.

Chang, fallecido el pasado 29 de marzo, comenzó su etapa como baloncestista y fue capitán de la selección nacional desde 1956 hasta 1967. Tras su carrera como jugador, se dedicó a la enseñanza y ejerció tanto de entrenador como de profesor universitario.

"Desempeñó un papel fundamental (...) a través de su trabajo con el Comité Olímpico Nacional de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), donde ocupó los cargos de subsecretario general, secretario general y posteriormente vicepresidente. Su liderazgo se extendió al deporte regional e internacional, incluyendo su cargo como vicepresidente del Consejo Olímpico de Asia durante muchos años", resumió el COI.

"Defensor comprometido del diálogo a través del deporte, contribuyó a conversaciones históricas entre los Comités Olímpicos Nacionales de la RPDC y la República de Corea. Esto quedó patente cuando firmó un Memorando de Entendimiento (MdE) entre la Federación Internacional de Taekwondo (ITF) y la Federación Mundial de Taekwondo (WTF) durante los Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano de Nanjing en 2014", destacó el COI.

En su nota de prensa, el COI subrayó que "estos esfuerzos facilitaron las marchas conjuntas de las delegaciones de los Comités Olímpicos Nacionales de la RPDC y la República de Corea en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018", reflejando "el poder unificador del deporte".

"El profesor Chang deja un legado perdurable gracias a sus contribuciones al desarrollo del deporte, la cooperación internacional y la promoción de los valores olímpicos", concluyó el COI en su página web.