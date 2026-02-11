El COI pide a Heraskevych que compita y use sus otras "muchas oportunidades para expresar su dolor"

10 February 2026, Italy, Cortina D'ampezzo: Ukraine's Vladyslav Heraskevych in action during the men's Skeleton training session at the 2026 Winter Olympics Games. Photo: Robert Michael/dpa - Robert Michael/dpa

LONDRES 11 Feb. (PA Media/dpa/EP) -

El Comité Olímpico Internacional (COI) quiere que el ucraniano Vladyslav Heraskevych compita en el skeleton de los Juegos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), después de que el organismo le haya prohibido llevar un casco que muestra imágenes de deportistas de su país fallecido en la guerra con Rusia, y recalcó que el problema no es el mensaje sino que "es el lugar lo que importa".

El COI declaró que el casco incumple las normas y, en su lugar, le ofreció un compromiso para permitir a Heraskevych llevar un brazalete negro cuando comience la competición este jueves. El ucraniano ha estado utilizando el casco en los entrenamientos e insistió el martes en que no cambiará de opinión, con el portavoz del COI, Mark Adams, sin pronunciarse sobre las posibles sanciones que la organización podría imponer si mantiene esa postura.

"No creo que sea útil plantear hipótesis, sobre todo porque estamos tratando de que participe en la competición. Queremos que compita, por lo que no es útil, pero hay normas y reglamentos. Sin insistir en el tema, son normas y reglamentos que los propios deportistas quieren que apliquemos. En última instancia, se aplicarán, sería un asunto del COI", advirtió Adams.

Este añadió que siguen en conversaciones con Heraskevych. "Nos pondremos en contacto con el deportista hoy y le reiteraremos las muchas, muchas oportunidades que tiene para expresar su dolor. Como hemos comentado antes, puede hacerlo en las redes sociales, en ruedas de prensa y en la zona mixta. Intentaremos hablar con él sobre ello, intentar convencerle. Queremos que compita y tenga su momento, eso es muy importante para nosotros, queremos que todos los deportistas tengan su momento", aseveró.

"Las directrices fueron acordadas por 4.500 deportistas y con la aportación de muchas de nuestras comisiones de deportistas. Eso es lo que quieren, que ese momento específico en el campo de juego se esté libre de cualquier distracción. Comprendemos su dolor y queremos que lo exprese, pero quiero dejar claro que no es el mensaje el problema, es el lugar lo que importa", recalcó el portavoz.

Adams reitero que este mensaje es el que los deportistas le han "reiterado una y otra vez" al COI. "Hay 130 conflictos en el mundo y no podemos tenerlos todos, por terribles que sean, en el terreno de juego durante la competición. Le rogamos que compita", sentenció.

Sin embargo, el ucraniano fue claro y su idea es seguir portando este casco. "Sí, ese es el plan", afirmó este miércoles tras su último entrenamiento, donde sí se le ha permitido llevarlo, en Cortina d'Ampezzo.