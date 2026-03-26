El COI prohíbe a las mujeres transgénero competir en categorías femeninas

Archivo - 20 February 2026, Italy, Milan: President of the International Olympic Committee (IOC) Kirsty Coventry attends a press conference during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic games. Photo: Peter Kneffel/dpa - Peter Kneffel/dpa - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció este jueves una nueva política sobre la protección de la categoría femenina en el deporte olímpico que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y que no tendrá carácter retroactivo, y que prohibirá a las mujeres transgénero competir en categorías femeninas.

Según indicó el COI en un comunicado, ahora la elegibilidad para cualquier evento de categoría femenina en los Juegos Olímpicos o cualquier otro evento que auspicie, incluidos los deportes individuales y de equipo, "está limitada a mujeres biológicas, lo cual se determina sobre la base de una prueba única del gen SRY" y detectar su "ausencia o presencia".

"Esta política, fundamentada en pruebas y con el respaldo de expertos, y aplicable a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, protege la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina. No tiene carácter retroactivo y no se aplica a ningún programa deportivo de base o recreativo", apuntó el comité.

El COI indicó, que "basándose en evidencia científica", considera que la presencia del gen SRY es "permanente" y "constituye una prueba altamente precisa de que un deportista ha experimentado el desarrollo sexual masculino". Además, recalca que la detección de este gen mediante muestras de saliva, hisopado bucal o sangre "es un método poco invasivo en comparación con otros posibles".

En este sentido, las deportistas que den negativo en esta prueba del gen SRY "cumplen de forma permanente con los criterios de elegibilidad de esta política para competir en la categoría femenina". "Salvo que haya motivos para creer que un resultado negativo sea erróneo, esta prueba se realizará una sola vez en la vida", remarcó el COI.

"Con la rara excepción" de los deportistas con diagnóstico de Síndrome de Insensibilidad Completa a los Andrógenos (SICA) u otras diferencias/trastornos raros en el desarrollo sexual (DSD) que no se benefician de los efectos anabólicos y/o de mejora del rendimiento de la testosterona, "ninguna deportista con un resultado positivo en la prueba SRY es elegible para competir en la categoría femenina en un evento del COI", aseguró el organismo presidido por Kirsty Coventry.

"Las deportistas con un resultado positivo en la prueba SRY, incluidos los atletas transgénero XY y los XY-DSD sensibles a los andrógenos, siguen estando incluidos en todas las demás clasificaciones para las que cumplen los requisitos. Por ejemplo, pueden participar en cualquier categoría masculina, incluso en un cupo masculino designado dentro de cualquier categoría mixta, en cualquier categoría abierta o en deportes y eventos que no clasifiquen a los deportistas por sexo", puntualizó.

Kirsty Coventry afirmó que, "como exdeportista", cree "firmemente en el derecho de todos los deportistas olímpicos a participar en una competición justa". "La política que hemos anunciado se basa en la ciencia y ha sido elaborada por expertos médicos. En los Juegos Olímpicos, incluso los márgenes más pequeños pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Por lo tanto, es absolutamente evidente que no sería justo que hombres biológicos compitieran en la categoría femenina. Además, en algunos deportes, simplemente no sería seguro", aseveró.

"Todos los deportistas deben ser tratados con dignidad y respeto, y solo necesitarán someterse a un examen médico una vez en su vida. Debe haber información clara sobre el proceso y asesoramiento disponible, junto con la asesoría de expertos", añadió la dirigente.

El COI recordó que recibió el encargo de elaborar una política sobre la protección de la categoría femenina en el contexto olímpico que reflejara las conclusiones del grupo de trabajo sobre este tema, diversas consultas del organismo y "la consideración de los acontecimientos recientes, incluidos los relativos al derecho internacional de los derechos humanos".

"Esta política se elaboró partiendo de la premisa universalmente aceptada de que la inclusión de una categoría femenina es necesaria para que tanto hombres como mujeres tengan igualdad de acceso al deporte de élite", puntualizó el COI, que subrayó que esta política se ha guiado por sus "objetivos modernos en materia de igualdad, por realzar el valor olímpico y por visibilidad e inspiración".