El COI recomienda poner fin a las restricciones a los deportistas bielorrusos

Archivo - Ekaterina Sloeva of Belarus during the Olympic Winter Games Beijing 2022, Speed Skating, Women's 1500m on February 7, 2022 at the National Speedskating Oval in Beijing, China - Photo Douwe Bijlsma / Orange Pictures / NOCNSF / DPPI - Douwe Bijlsma/Orange Pictures /AFP7/Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció este jueves que ya no recomienda "imponer restricciones a la participación de deportistas bielorrusos, incluidos los equipos", en las competiciones organizadas por las Federaciones Internacionales y otros organizadores de eventos internacionales.

"En su reunión de hoy jueves, el Comité Ejecutivo del COI ha retirado las condiciones de participación que había recomendado a las Federaciones Internacionales y a los organizadores de eventos deportivos internacionales el 28 de febrero de 2022 y el 28 de marzo de 2023, en todo lo relacionado con Bielorrusia y los deportistas bielorrusos, incluidas las medidas de protección", señaló el COI en un comunicado.

El organismo considera que, "mientras sigue lidiando con las realidades y consecuencias cada vez más complejas del actual contexto geopolítico", debe igualmente mantener "su misión de preservar una plataforma deportiva global basada en valores y capaz de ofrecer esperanza al mundo".

El COI recordó que reafirmó este objetivo a través de los amplios debates que se han llevado a cabo en el marco del proceso 'Preparados para el futuro', durante el cual su Comité Ejecutivo confirmó en septiembre de 2025 el derecho fundamental de los deportistas a acceder al deporte y competir libres de injerencias políticas o presiones gubernamentales y lo reafirmó en la Cumbre Olímpica de diciembre del año pasado.

El ente presidido por Kirsty Coventry reiteró que "la participación de los deportistas en competiciones internacionales no debe verse limitada por las acciones de sus gobiernos, incluida su implicación en una guerra o conflicto", y que desde que publicó las recomendaciones en marzo de 2023, los deportistas bielorrusos han competido como neutrales "en numerosos eventos deportivos internacionales", entre ellos los Juegos Olímpicos de París de 2024 y de Milán-Cortina d'Ampezzo de 2026, "sin incidentes ni dentro ni fuera de la competición".

En este sentido, aclaró que la situación de Rusia es diferente ya que el Comité Olímpico Bielorruso "está al corriente de sus obligaciones y cumple con la Carta Olímpica". "Si bien el Comité Olímpico Ruso (COR) ha mantenido un diálogo constructivo con el COI sobre su suspensión, esta permanece vigente mientras la Comisión de Asuntos Jurídicos del COI continúa revisando el caso", advirtió.

Igualmente, el Comité Ejecutivo del COI también "tomó nota con preocupación de la información reciente que ha llevado a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) a investigar el sistema antidopaje ruso", y por ello "desea comprender mejor esta situación antes de tomar nuevas decisiones".