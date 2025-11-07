Colapinto renueva con Alpine para 2026

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto logró un nuevo contrato con Alpine para confirmar su asiento en el Mundial para la temporada 2026, junto al francés Pierre Gasly.

El piloto de 22 años se ganó el puesto después de llegar a Alpine en enero como piloto reserva en sustitución de Jack Doohan, a pesar de que el jefe del equipo, Flavio Briatore, confesó en agosto que no estaba del todo contento con el argentino.

Sin embargo, Colapinto, que viene compitiendo con Gasly, también renovado el pasado septiembre hasta 2028, por sacar el rendimiento del peor coche de la parrilla, recibió la gran noticia de la renovación en el inicio del Gran Premio de Brasil, muy cerca de su país natal y, donde sin duda, tendrá mucha afición.

"Franco ha demostrado ser prometedor y tener potencial con una mejora gradual a lo largo de la temporada, y también ha desarrollado una relación positiva con el equipo y los ingenieros", dijo Alpine.

"He seguido el progreso de Franco durante su tiempo en la Fórmula 1 y siempre he creído que tiene los atributos y el potencial adecuados para ser un piloto de primera que pueda crecer con el equipo", afirmó Briatore.

"Nuestra decisión de continuar juntos para 2026 es una clara indicación de nuestro compromiso y fuerte apoyo a Franco a medida que se desarrolla como piloto de carreras. Ha sido un año difícil para todo el equipo, y no ha sido el escenario más fácil para rendir. Sin embargo, tanto Franco como Pierre han hecho todo lo posible para ayudar a colocar al equipo en la mejor posición posible para la próxima temporada", añadió.