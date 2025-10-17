Cole Palmer puede estar seis semanas más de baja y se perdería el Chelsea-FC Barcelona de Champions

LONDRES 17 Oct. (PA Media/dpa/EP) -
El entrenador del Chelsea FC inglés, Enzo Maresca, confirmó este viernes que el centrocampista Cole Palmer "probablemente" se perderá también las próximas seis semanas por lesión, por lo que no estaría listo para el duelo de la Liga de Campeones contra el FC Barcelona del próximo 25 de noviembre.
El jugador de 23 años lleva luchando con una lesión en la ingle durante gran parte de la temporada y no ha jugado desde que fuese cambiado a los 20 minutos de la derrota por 2-1 ante el Manchester United el pasado 20 de septiembre.
Antes del parón internacional, Maresca dijo que esperaba tenerle de vuelta para el partido de este sábado en Nottingham Forest, pero no será así. "Me equivoqué. Por desgracia, tendrá que estar de baja probablemente seis semanas más", confesó en rueda de prensa.
"Intentamos proteger a Cole todo lo que podemos, lo más importante es que cuando vuelva esté en plena forma", añadió el italiano. "Por desgracia, el personal médico no son magos. Nunca se sabe (el plazo), pero probablemente necesite seis semanas. Esperamos que seis semanas sean suficientes, es un problema que tenemos que ver paso a paso, semana tras semana", remarcó.
Maresca cree que el jugador "parece relajado". "Está haciendo toda la terapia que necesita. Tiene buen aspecto", subrayó de un futbolista clave y difícil de sustituir en el conjunto londinense, que nota su ausencia. "Sustituir a Cole es difícil porque es un jugador muy importante para nosotros, probablemente uno de los mejores de la Premier League. Depende del plan de juego. Contra el Liverpool, en esa posición estaba Malo Gusto, contra el Benfica fue Facundo (Buonanotte), tenemos que encontrar soluciones diferentes, pero no tenemos otro jugador como Cole, es único", aseguró.