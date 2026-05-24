El Colina Clinic El Salvador revalida el título de la Liga Iberdrola - FERUGBY

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Colina Clinic El Salvador se ha proclamado campeón de la Liga Iberdrola después de imponerse este domingo al Silicius Majadahonda (28-17) en la final disputada en los Campos de Rugby de Pepe Rojo de Valladolid, un resultado que permite al conjunto vallisoletano revalidar el título y cerrar la temporada con pleno de victorias ligueras.

El equipo chamizo dominó los primeros minutos del partido y consiguió abrir el marcador en el minuto 7, cuando Beatriz Rivera culminó una buena secuencia ofensiva para posar el primer ensayo del encuentro y que Binbing Vergara transformase posteriormente para poner el 7-0.

Apenas dos minutos después, Martina Márquez firmó el primer ensayo del equipo madrileño y ella misma se encargó de convertir la transformación para devolver la igualdad al marcador (7-7). El conjunto majariego comenzó a crecer y exigió a la defensa del Colina Clínic El Salvador, y en el minuto 25 consiguió ponerse por delante después de que Adelina Costa posase bajo palos y Martina Márquez transformase para el 7-14.

La respuesta local fue rápida y Matilda Toca culminó una buena acción ofensiva para devolver las tablas al marcador (14-14) tras una nueva transformación de Binbing Vergara. Antes del descanso, un golpe de castigo transformado por Martina Márquez permitió a Silicius marcharse por delante al intermedio (14-17).

Ya en la segunda mitad, Beatriz Rivera firmó su segundo ensayo de la final y, con la transformación de Binbing Vergara, devolvió la iniciativa al Colina Clinic El Salvador (21-17). En el minuto 58 llegó el golpe decisivo: tras una larga posesión y un gran trabajo de las delanteras, Tecla Masoko culminó la acción por el ala izquierda para ampliar la ventaja hasta el 28-17 final.