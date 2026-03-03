El colista noquea al Liverpool

03 March 2026, United Kingdom, Wolverhampton: Wolverhampton Wanderers' Tolu Arokodare (L) and Liverpool's Virgil van Dijk battle for the ball during the English Premier League soccer match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool at the Molineux stad - Jacob King/PA Wire/dpa

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Liverpool ha caído este martes ante el colista Wolverhampton (2-1) en la vigésima novena jornada de la Premier League, en un partido en el que un gol de André en el descuento impidió a los 'reds' asaltar la zona 'Champions', mientras que el Bournemouth de Andoni Iraola empató con el Brentford (0-0) y pierde fuelle en su lucha por Europa.

Tras una primera parte falta de ritmo y con pocas ocasiones en el Molineux Stadium, los 'Wolves' dieron la sorpresa en el minuto 78, cuando Tolu Arokodare puso un balón al espacio para que Rodrigo Gomes definiese a la perfección ante la salida de Alisson.

El conjunto 'red' respondió pronto; justo después de una parada de José Sá a disparo de Rio Ngumoha, Mohamed Salah apareció para anotar su primer gol desde noviembre. Cuando todo se encaminaba hacia el reparto de puntos, el brasileño André hizo saltar la sorpresa firmando el definitivo 2-1 en el descuento.

De esta manera, los de Arne Slot interrumpen una serie de tres triunfos ligueros seguidos y se quedan con 48 puntos, a tres de la cuarta plaza, última de acceso de Liga de Campeones, del Aston Villa, que cuenta con un partido menos. El cuadro de Rob Edwards, por su parte, ya suma dos victorias consecutivas -tres en toda la liga- y se sitúa a 11 unidades de la zona de permanencia.

Por su parte, en el Hill Dickinson Stadium, el Everton firmó su segundo triunfo seguido a costa del Burnley (2-0), penúltimo de la tabla a ocho puntos de la zona de salvación. Los tantos de James Tarkowski, en la primera mitad, y de Kiernan Dewsbury-Hall, en la segunda, bastaron a los 'Toffees' para seguir sumando.

Mientras, el Bournemouth de Andoni Iraola empató sin goles con el Brentford (0-0), que se queda a cuatro puntos del Liverpool, y enlaza tres empates consecutivos y nueve jornadas seguidas sin perder, todo tras un encuentro en el que estrelló dos remates en el palo y vio cómo le anulaban un tanto. Por último, el Sunderland acabó con una racha de cuatro fechas sin ganar al superar al Leeds United (0-1) con un solitario tanto de Habib Diarra.