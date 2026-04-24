Collboni afirma que plantar césped natural en el Narcís Sala "no depende solo" del Ayuntamiento

Archivo - Pau Darbra of UE Sant Andreu in action during the Spanish Cup, Copa del Rey, second round football match played between UE Sant Andreu and RC Celta at Narcis Sala stadium on December 04, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicado este viernes que plantar césped natural en el campo de fútbol Narcís Sala "no depende solo" del Ayuntamiento, tras el ascenso de la Unió Esportiva Sant Andreu (UESA) a Primera RFEF.

"¿Podríamos ponerlo? Claro que podríamos. ¿Es tan sencillo? No, porque no depende solo de nosotros", ha dicho en respuesta a un ruego en el pleno del concejal de Junts Josep Rius, que ha pedido al gobierno municipal no poner parches.

Collboni ha reprochado a Rius intentar hacer politiquería y confundir a la gente generando expectativas que no se pueden cumplir.

El alcalde ha afirmado que, si no hay una moratoria de la Federación Española de Fútbol, la UESA no podrá empezar la temporada en el Narcís Sala.

"Ni poniendo césped ni no poniéndolo, porque los trabajos de instalación se demoran mucho más allá de septiembre, cuando arranca la temporada", ha explicado Collboni.