Collboni asegura que el Ayuntamiento tiene "tanto interés o más" que el Barça en que avancen las obras

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado este jueves que el Ayuntamiento tiene "tanto interés o más" que el FC Barcelona en que las obras del Spotify Camp Nou avancen a buen ritmo, pero ha reiterado que su prioridad es garantizar la seguridad de los espectadores.

"En la medida en que la Guardia Urbana y los Bombers de Barcelona no den todas las autorizaciones necesarias para la cuestión de la seguridad, pues no se podrá dar la primera ocupación", la cual ha confirmado que sería de alrededor de los 25.000 espectadores, ha subrayado en una entrevista en RAC 1 recogida por Europa Press.

Ha expresado que la relación con la directiva de la entidad es, a su juicio, muy fluida y muy franca, que entiende su inquietud y ha señalado que el estadio es una de las grandes transformaciones que tendrá la ciudad de Barcelona en los próximos años: "Por tanto somos los primeros interesados en que vaya rápido y bien".

ESTADIO OLÍMPICO LLUÍS COMPANYS

Preguntado por un hipotético interés del consistorio en retardar la apertura del estadio para así poder seguir alquilando el Estadio Olímpico Lluís Companys al club, ha rechazado la idea y ha afirmado que este "está pensado y concebido" para que se celebren conciertos.

"Hemos tenido que bloquear un estadio sin tener la certeza de lo que va a pasar y no se pueden hacer conciertos porque estamos, digamos, supeditados al calendario de las obras porque queremos ayudar al club", ha dicho.