Archivo - 20 QUARTARARO Fabio (fra), Monster Energy Yamaha MotoGP Team, Yamaha YZR-M1, action during the 2026 MotoGP Monster Energy Grand Prix of Czechia, at Brno, from Junes 19 to 21, in Czech Republic - Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés de MotoGP Fabio Quartararo se convirtió este martes en nuevo piloto de Honda, firmando un contrato de dos años, hasta 2028, después de anunciarse su salida de Yamaha una vez finalice la presente temporada, tras después de ocho años, según un comunicado.

Quartararo llegó a un acuerdo con la marca nipona Honda, y competirá con el equipo oficial Honda HRC a partir de la próxima temporada, después de que Yamaha anunciara el adiós del francés tras ocho años y un Mundial en 2021.

El piloto, de 27 años, se unió a la categoría reina en 2019 tras una trayectoria en el Campeonato Internacional FIM CEV Moto3 y cuatro temporadas competitivas en Moto3 y Moto2. Como debutante en MotoGP, Quartararo logró un total de 6 'poles' y 7 podios.

En 2021 se alzó con el título del Campeonato del Mundo de MotoGP, mientras que al año siguiente quedó segundo por detrás del italiano Francesco Bagnaia (Ducati). El piloto francés ha conseguido hasta la fecha un total de 11 victorias, 32 podios y 21 'poles' en la categoría reina.

Además, David Alonso también firmó este martes con Honda con un contrato plurianual para dar el salto de Moto2 a MotoGP, sin saber tampoco el equipo con el que correrá. "Debutará con la Honda de 2027 en los test posteriores a la carrera en Valencia", confirmó el anuncio.

El colombiano, de 20 años, debutó en 2023 en Moto3, temporada en la que quedó tercero tras lograr sus primeras cuatro victorias, antes de proclamarse campeón de la categoría al año siguiente. Actualmente disputa su segunda temporada en Moto2, ocupando la cuarta plaza en la clasificación general y con opciones de pelear por el título. El joven piloto ha sumado un total de 20 victorias, 30 podios y 9 'poles' entre Moto3 y Moto2.