Colombia celebra el posible título de Bernal en el Tour de Francia

Publicado 27/07/2019 20:28:12 CET

BOGOTÁ, 27 Jul. (Reuters/Notimérica) -

Egan Bernal mostró desde niño sus condiciones como ciclista, pero su entrenador Fabio Rodríguez nunca pensó que en tan poco tiempo estuviera a punto de convertirse en el primer colombiano en ganar el Tour de Francia, la carrera más importante del mundo por etapas y que finaliza este domingo en París.

Los habitantes de la pequeña ciudad del centro de país Zipaquirá, donde Bernal comenzó su carrera deportiva como bicimontañista antes de incursionar en la ruta, se han reunido este sábado en un parque para ver en una pantalla gigante la transmisión de la penúltima etapa de la competencia.

"Egan llega a la escuela mía a los ocho años, yo soy amigo del papá porque fuimos ciclistas en la época. Hablé con él para que lo dejara inscribirse a la escuela, él también quiso. Empezamos a hacer un proceso, fuimos trabajando para mejorar en todos los aspectos físicos hasta llegar a ganar carreras a nivel nacional", ha relatado cariñosamente Rodríguez al recordar los inicios de Bernal.

"Yo sabía que era muy bueno, que era talentoso, pero no sabía que pudiéramos llegar hasta donde está hoy en día. Yo me imaginaba este día, pero no tan rápido, no este año, pensaba que todavía hacía falta", ha agregado el emocionado entrenador en medio de decenas de ciclistas.

Bernal, de 22 años y quien pertenece al equipo británico Ineos, está a punto de escribir su nombre en la historia al convertirse en el primer colombiano en ganar el Tour de Francia, superando las hazañas previas de sus compatriotas Nairo Quintana, campeón de la Vuelta a España y del Giro de Italia, y de Luis Herrera, quien también ganó la Vuelta en 1987.

El colombiano, apodado "El Niño Maravilla", ganó previamente este año la París-Niza y la Vuelta a Suiza. Desafortunadamento, el pasado mes de mayo sufrió una lesión de la clavícula izquierda que le impidió correr el Giro.

Bernal ha cruzado la meta en el cuarto lugar en la vigésima etapa, ganada por el italiano Vicenzo Nibali. En ese momento, los asistentes congregados en la Plaza de la Esperanza de Zipaquirá han estallado en júbilo gritando el nombre de "Egan, Egan" y ondeando banderas de Colombia.

Bernal partirá la última etapa de este domingo con una ventaja de un minuto y 11 segundos sobre su compañero de equipo Geraint Thomas y de un minuto y 31 segundos sobre el holandés Steven Kruijswik, del Jumbo-Visma. Se espera que la etapa final del domingo, desde Rambouillet a París, sea un recorrido tranquilo en el que sólo se dispute la llegada.

Por otra parte, los colombianos Rigoberto Urán y Nairo Quintana ocupan los puestos séptimo y octavo en la clasificación general individual.