Condenados hasta cuatro años de cárcel los tres asaltantes de la casa del futbolista colombiano Falcao

Archivo - Radamel Falcao of Rayo Vallecano celebrates a goal during the spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and RCD Mallorca at Estadio de Vallecas on September 30, 2023, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de entre dos y cuatro años de prisión a los tres hombres que asaltaron el 30 de septiembre de 2025 la casa del futbolista colombiano Radamel Falcao, de donde sustrajeron relojes, joyas y bolsos de lujo por valor de más de 400.000 euros.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se les condena por delitos de robo con violencia e intimidación en domicilio; un delito de falsedad en documento oficial; un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada por los otros asaltos.

Dos de los condenados alcanzaron el pasado 13 de abril durante el juicio un acuerdo de conformidad con el fiscal y las partes tras el reconocimiento de los hechos, lo que supuso la reducción de la condena a imponer. A todos ellos se les aplica circunstancia analógica muy cualificada de reparación del daño.

Según los hechos probados, esa tarde los tres implicados actuaron de forma coordinada y con ánimo de lucro para acceder a la vivienda situada en una calle de Madrid. Dos de ellos llegaron en un vehículo previamente sustraído, mientras que el tercero utilizó un ciclomotor con una matrícula falsificada para evitar ser identificado.

Una vez en el lugar, dos de los acusados accedieron a la casa a través de una finca anexa, mientras el tercero permanecía fuera para facilitar la huida. En el interior sorprendieron a la empleada del hogar, a la que intimidaron para que no alertara a nadie, obligándola a acompañarles por la vivienda mientras registraban las estancias.

Durante el robo, los asaltantes sustrajeron numerosos objetos de alto valor, entre ellos relojes de lujo --incluido un Hublot Classic Fusion Falcao y un Rolex--, joyas de marcas exclusivas, bolsos de firmas como Chanel, Dior y Louis Vuitton, gafas de sol de alta gama y perfumes. El valor total de lo robado asciende a más de 406.000 euros.

Además, uno de los acusados está imputado por un delito de falsedad documental por la manipulación de la matrícula del ciclomotor utilizado en el asalto.

OTROS ROBOS EN VIVIENDAS

Asimismo, se les condena por otros asaltos. Uno de ellos se produjo el 23 de noviembre de 2023 cuando accedieron a una vivienda saltando la valla y escalando hasta la primera planta. Lograron arrancar una caja fuerte del dormitorio principal y huir sin ser detectados por la familia.

En otro de los robos, que se produjo el 10 de diciembre de 2023, los acusados, tras forzar el garaje, sustrajeron diversos objetos como un teléfono móvil, bolsos de lujo y una tablet, valorados en más de 2.500 euros.

De igual modo, el 16 de diciembre de ese año intentaron entrar en otra vivienda forzando la puerta, aunque no lograron acceder. Los daños ocasionados superan los 400 euros.