El colombiano Einer Rubio renueva con Movistar Team hasta 2028

Archivo - 19 May 2023, Italy, Crans-Montana: Colombian cyclist Einer Rubio celebrates as he crosses the finish line to win the thirteenth stage of the Giro d'Italia 2023 cycling race, from Le Chable to Crans Montana. Bad weather at Borgofranco d'Ivrea has - Massimo Paolone/Lapresse Via Zum / Dpa - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclista colombiano Einer Rubio ha llegado a un acuerdo con Movistar Team para ampliar su contrato hasta finales de 2028, prolongando una relación que comenzó en 2020, ha confirmado este viernes el equipo telefónico.

El escalador de Chíquiza, de 28 años, cumplirá así nueve campañas consecutivas en el equipo, un tiempo en el que se ha confirmado como una de las principales referencias latinoamericanas del pelotón internacional. En 2023 logró el triunfo más importante de su carrera deportiva al imponerse en una etapa del Giro de Italia, además de sumar una victoria parcial en el UAE Tour.

Además, en 2024 finalizó séptimo en la general de la vuelta italiana, mientras que en 2025 dio continuidad a su regularidad con una octava posición final. En 2026, volvió a mostrar un gran nivel en las montañas transalpinas.

"Estoy muy feliz de haber renovado un par de años más y seguir siendo parte de la familia Movistar, espero seguir creciendo y mejorando junto con ellos. Agradezco mucho la confianza, es un honor llevar la M como segunda piel. Seguimos rodando juntos hacia el futuro", señaló Rubio.

El jefe deportivo de Movistar, Sebastián Unzué, se mostró feliz con el acuerdo. "Einer es un corredor que ha crecido con nosotros hasta convertirse en uno de los pilares de Movistar Team. Nueve temporadas seguidas en el equipo dicen mucho de la relación que hemos construido juntos. Estamos muy contentos de ampliar nuestro compromiso hasta 2028", concluyó.