El colombiano Iván Sosa renueva una temporada más con el Kern Pharma

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El equipo Kern Pharma anunció este lunes la extensión de contrato del ciclista colombiano Iván Sosa durante la presente temporada donde tratará de recuperar su mejor versión y volver a brillar en la alta montaña tras ser intervenido con éxito de una endofibrosis de la arteria ilíaca el pasado mes de julio, según informó la escuadra navarra.

"Estoy muy feliz de poder continuar un año más en el Equipo Kern Pharma. Quiero agradecer a Juanjo (Oroz), Iosune (Murillo) y a todo el equipo por el gran apoyo que me han brindado estos meses. Afortunadamente, me he sentido muy bien en la vuelta a los entrenamientos y estoy deseando volver a competir", apuntó el corredor en declaraciones facilitadas por el equipo Kern Pharma.

En la pasada temporada, la primera en las filas del Kern Pharma, el cundinamarqués ofreció actuaciones prometedoras pese a no encontrar la regularidad que le hubiese gustado a causa de la enfermedad. Destacando en el exigente final de la Volta a la Comunitat Valenciana en la Font de Partegat, codeándose con los mejores del mundo en la mítica subida de la Volta a Catalunya a La Molina y cosechando un meritorio podio en Mercan'Tour.

"Espero que en este 2026 pueda alcanzar un buen nivel que me permita volver a ganar carreras, que es lo que más quiero y lo que me motiva para hacer las cosas mejor cada día", avanzó Sosa.