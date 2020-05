La comisión médica de UEFA ve "posible" terminar la temporada y la de FIFA se muestra "más escéptica"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la comisión médica de la UEFA, Tim Meyer, lamentó la decisión adoptada por Francia de no terminar la temporada deportiva, porque cree que es "posible" volver a la competición con una planificación en los próximos meses, mientras que su homólogo de la FIFA, Michel d'Hooghe, se mostró "más escéptico" a la hora de aclarar el regreso por la diferente evolución del coronavirus en función de cada país.

"Respetando plenamente la ley local, creo que es posible predecir el reinicio de las competiciones suspendidas durante la temporada 2019-2020", aseguró el profesor alemán Tim Meyer en un comunicado. "Todas aquellas instituciones que planean reanudar la competición proporcionarán un protocolo integral", recordó.

Además, Meyer aseguró que este protocolo "detalla las condiciones de salud y operacionales para garantizar que la salud de los involucrados esté protegida". Es el caso de LaLiga española, que ya planifica su vuelta de forma paulatina, para intentar jugar los meses de junio y julio, de igual manera que Inglaterra o Italia.

Las dos únicas excepciones, por el momento, son Francia y Holanda, que han decidido dar por concluidos sus campeonatos. La decisión en el 'championat' no ha sido bien acogida por el Paris Saint-Germain, que parece aceptar no jugar la liga local, pero su presidente, Nasser Al-Khelaifi ya ha dejado claro que seguirán jugando la 'Champions' aunque sea fuera del país.

Por contra el profesor Meyer, en la FIFA, el responsable del comité médico, el belga Michel d'Hooghe, es "muy escéptico" sobre la vuelta a la competición, según explicó en una entrevista con la BBC. "La situación es diferente en cada país y el pico no se alcanza en todas partes al mismo tiempo", apuntó.

"A día de hoy no estamos listos para la reanudación de las competiciones de fútbol", añadió el médico, ex miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA y ex presidente de la Federación Belga de Fútbol, Michel d'Hooghe.