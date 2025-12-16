El Comité Paralímpico Español aprueba su plan de actuación hasta Brisbane 2032

Archivo - Alberto Duran, President of the Spanish Paralympic Committee CPE, attends his press conference at Hotel Ilunion Atrium on December 10, 2024, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General del Comité Paralímpico Español (CPE) ha aprobado en su reunión ordinaria de este martes el Plan Estratégico 2025-2032, así como "el presupuesto para el próximo año y otros asuntos relevantes" en relación a los Juegos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.

De ese modo lo indicó el CPE en su web, sobre un plan que "marcará la agenda paralímpica" hasta Brisbane 2032. "El presupuesto para el ejercicio 2026 ratificado por la Asamblea consolida un modelo de financiación sólido, diversificado y estable, que refleja la fuerte confianza del tejido empresarial en el proyecto paralímpico español", añadió la nota.

"En este sentido, el CPE mantiene íntegramente todos los apoyos del ciclo de París 2024 y suma además nuevos patrocinadores estratégicos como Indra y Universae, reforzando así su base de colaboración privada", apuntó el mismo comunicado de prensa.

"La parte pública del presupuesto corresponde a la aportación del Consejo Superior de Deportes destinada tanto a la actividad ordinaria como a los Juegos Paralímpicos de Invierno-- y a las comunidades autónomas, que apoyan programas de desarrollo de base como Relevo Paralímpico, clave para la detección y formación de nuevos talentos", dijo el texto de prensa.

Así, la Asamblea valoró que "la consecución de estas aportaciones" haya sido posible "gracias a la aprobación del Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP), la constitución del órgano administrativo gestor y la publicación del manual de uso del logotipo en la publicidad esencial, elementos fundamentales para que las empresas colaboradoras puedan beneficiarse de las correspondientes deducciones fiscales". "Toda esta información ha sido detallada y explicada durante la reunión", desveló.

El presupuesto aprobado, según la nota, "vino acompañado del informe de auditoría de procedimientos acordados del Plan ADOP correspondiente al ciclo 2022-2024, que fue avalada sin salvedades, lo que respalda la correcta gestión y el rigor económico" del propio CPE.

SE CONFIRMA QUE RTVE YA TIENE LOS DERECHOS DE RETRANSMISIÓN

Su plan de actuación recoge "las principales líneas de actuación de la entidad, que se resumen en tres ámbitos fundamentales: el refuerzo del desarrollo deportivo y del relevo generacional, con especial atención a la base y a la transición al alto nivel; la consolidación del modelo de sostenibilidad económica, profundizando en la colaboración público-privada, y el impulso de la visibilidad social y mediática del deporte paralímpico como herramienta de inclusión y transformación social".

Durante la reunión, se aprobaron tanto el Plan de Comunicación como el Plan de Hospitalidad para los JJ.PP. de Milán-Cortina 2026. "En el ámbito audiovisual, se ha confirmado que RTVE ya dispone de los derechos de retransmisión de los Juegos y que se está ultimando el plan de cobertura, que contempla emisiones de las competiciones con participación española y de las ceremonias de inauguración y clausura", subrayó el texto de prensa.

Por último, la Asamblea acordó además la designación de Silvia Mansilla como Jefa de Delegación para los próximos Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026, así como el nombramiento de Amaia Bilbao como Jefa de los Servicios Médicos para la cita paralímpica", concluyó la nota del CPE.