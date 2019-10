Competición rechaza el aplazamiento del Málaga-Cádiz de este sábado

Publicado 11/10/2019 11:24:48 CET

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El derbi andaluz Málaga-Cádiz, correspondiente a la undécima jornada de LaLiga SmartBank, se disputará este sábado como estaba previsto, después de que el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) haya decidido rechazar la suspensión del encuentro solicitada por el club blanquiazul.

Competición acordó la "no suspensión" del encuentro tras el recurso presentado el pasado 9 de octubre por el responsable del departamento jurídico del Málaga, José Joaquín Jofre Fernández-Abascal, en el que el equipo local alegaba causas de "fuerza mayor" que habían reducido la plantilla a menos de once jugadores.

Después de analizar la documentación presentada por el Málaga, LaLiga y el Cádiz, que pidió la no suspensión del encuentro, Competición consideró "en ningún caso podrán invocar los clubs como fuerza mayor para solicitar tal suspensión y tal aplazamiento de un encuentro la circunstancia de no poder alinear a determinados futbolistas por estar sujetos a suspensión federativa, por padecer enfermedad o lesión, o por haber sido llamados para intervenir en sus selecciones nacionales".

Éstas eran las tres razones aducidas por el club malagueño para no jugar el partido este sábado. Para Competición la plantilla no ha quedado reducida a menos de once jugadores, y el hecho de el Málaga no haya tramitado el máximo de licencias posible, hasta 25, "no puede ser ahora servir de argumento para acordar la suspensión del encuentro".

Asimismo, dicho organismo recordó que el encuentro puede comenzar si cada uno de los equipos comparece "con sólo siete futbolistas de los que conforman la plantilla de la categoría en que militan", y completarlo con jugadores del equipo dependiente.