COMUNICADO: Madrid se prepara para una noche de adrenalina con el X-Trial el próximo 28 de noviembre

Madrid se prepara para una noche de adrenalina con el X-Trial el próximo 28 de noviembre - X-TRIAL

Madrid, 25 de septiembre de 2026. El espectáculo del X-Trial regresa a Madrid el próximo 28 de noviembre con una noche de saltos, habilidad, emoción y acción sobre dos ruedas. El Madrid Arena volverá a ser el escenario de una competición espectacular que reunirá a algunos de los mejores pilotos del mundo.

El público podrá disfrutar en directo de una disciplina única, en la que los pilotos se enfrentan a obstáculos imposibles, realizan maniobras espectaculares y llevan al límite su precisión y control sobre la moto. Todo ello acompañado de música, luces y una puesta en escena pensada para convertir la competición en un auténtico espectáculo para todos los públicos.

El 1 de octubre cambian los precios. Hasta el 30 de septiembre, las entradas podrán adquirirse al precio actual en www.xtrialmadrid.com