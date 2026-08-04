La Comunidad accede al Estadio de Vallecas y comienza las comprobaciones técnicas tras varios intentos fallidos

Fachada del Estadio de Vallecas, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha presentado este miércoles una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía contra el Club Rayo Vallecano por impedir el acceso al Estadio de Vallecas al p - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha logrado acceder en torno a las 12.00 horas de este martes al Estadio de Vallecas, después de varios intentos fallidos durante la pasada semana, con el objetivo de que los técnicos puedan comprobar las deficiencias de seguridad recogidas en la auditoría y determinar las actuaciones necesarias en el recinto, han confirmado fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes a Europa Press.

La entrada se produce un día después de la reunión entre el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, y el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa. Al término del encuentro, De Paco aseguró que el club se había comprometido a abrir este martes las puertas del estadio y facilitar una "colaboración constante" con la Administración.

El acceso supone un cambio respecto a la situación de los últimos días. La Comunidad había intentado entrar en varias ocasiones después de suspender cautelarmente la concesión al Rayo, pero no había podido hacerlo. El Ejecutivo regional llegó a denunciar al club ante la Policía Nacional por impedir la entrada de su personal y, en otro de los intentos, acudió acompañado de una notaria para dejar constancia de que no podía acceder ni recibía las llaves del recinto.

PROBLEMAS EN LA RENOVACIÓN DE ABONOS

La jornada ha estado marcada también por problemas durante la mañana en la renovación presencial de los abonos del Rayo. Varios aficionados han tenido que esperar ante las incidencias del sistema y algunos han abandonado las instalaciones sin poder completar inicialmente el trámite. El funcionamiento se ha restablecido en torno a las 11.30 horas y las renovaciones han podido continuar con normalidad.

Las críticas se han repetido entre los seguidores que llevaban alrededor de dos horas esperando. Dos aficionados han reprochado los problemas de la plataforma y la necesidad de acudir presencialmente para completar las gestiones. "Tengo que trabajar y no tengo los abonos, y tengo que volver aquí otro día", lamentaba uno de ellos antes de que quedara subsanada la incidencia.

La posibilidad de tener que disputar partidos lejos del barrio sigue generando malestar entre los seguidores. Uno de los abonados ha insistido en que, si el equipo juega fuera, seguirá sus encuentros por televisión.

"El Rayo juega aquí y yo no iré mientras no juegue aquí", ha afirmado, achacando la situación actual a años de deterioro de las instalaciones y reclamando que, en caso de que haya encuentros incluidos en el abono que finalmente se disputen lejos de Vallecas, el club tenga en cuenta a sus socios. Otro aficionado ha incidido en las dificultades que supondría un desplazamiento para los abonados de mayor edad y ha lamentado que la situación se haya producido a pocas semanas del inicio de la competición.

Las declaraciones llegan en plena incertidumbre sobre el estadio alternativo para el comienzo de Liga. De Paco aseguró este lunes que ve "muy difícil" que el primer encuentro como local pueda jugarse en Vallecas si las comprobaciones confirman alguno de los problemas recogidos por la auditoría y volvió a plantear la posibilidad de Leganés, ofreciendo incluso estudiar apoyo económico para facilitar que el equipo permanezca en la Comunidad de Madrid.

UNA SEMANA DE PULSO POR EL ESTADIO

El conflicto comenzó después de que la Comunidad de Madrid dictara una orden de extinción de la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo y acordara, como medida cautelar, su suspensión inmediata ante las deficiencias detectadas por una auditoría.

El informe señaló problemas relacionados con la seguridad, la salubridad, la protección contra incendios, las instalaciones eléctricas y el mantenimiento general del recinto. La suspensión cautelar tenía como finalidad permitir a la Administración, titular del estadio, acceder inmediatamente a las instalaciones para realizar las comprobaciones e intervenciones urgentes.

Sin embargo, los primeros intentos de entrada resultaron fallidos y elevaron el enfrentamiento entre la Administración y la dirección del club. Tras la denuncia ante la Policía y la posterior visita acompañada de una notaria, De Paco convocó a Presa a una reunión este lunes.

Tras ese encuentro, que el consejero calificó de "cordial", De Paco afirmó que el Rayo había aceptado facilitar el acceso y presentar la documentación reclamada por la Administración. El procedimiento administrativo para extinguir la concesión, no obstante, continúa su tramitación de forma paralela a las comprobaciones técnicas.