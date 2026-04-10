La concesión de Balaídos al Celta será por 802.837 euros anuales y el Ayuntamiento será único patrocinador en conciertos

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El Ayuntamiento será el único patrocinador en conciertos

Tras la aprobación inicial del pliego se abre un período de 30 días para la presentación de alegaciones

VIGO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vigo ha aprobado este viernes la propuesta de concesión del estadio municipal de Balaídos al Real Club Celta, por un período de 50 años (prorrogables a 75 años), con un canon anual de 802.837 euros (que se actualizará en un 2 % anual) y con los derechos y obligaciones de ambas partes, incluidos los requisitos para la celebración de eventos culturales y de ocio en el estadio.

Según el pliego de condiciones de la concesión, el club pagará un canon anual de 802.837 euros, que puede ser revisado o ajustado en caso de pérdida de ingresos por obras, en caso de que la entidad deportiva haga inversiones en obras, o en caso de que el club descienda de categoría.

Por otra parte, también se recoge la posibilidad de compensación del canon por parte del Ayuntamiento aportando cantidades al Celta para la realización de eventos "de impulso de la cultura, ocio y tiempo libre, que promuevan y difundan la marca Vigo", como los conciertos.

En ese caso, el club tiene que presentar una propuesta de la actividad a desarrollar y el retorno de la inversión debe ser superior al 500 % del canon a compensar. Asimismo, las actuaciones propuestas deben cumplir unos requisitos: que el Ayuntamiento sea considerado "el único patrocinador institucional/administración pública en las acciones promocionales", o que se incluya la imagen institucional del Ayuntamiento, y la administración local se reserva el derecho a la designación o denominación del evento, entre otras condiciones.

El documento recoge también las obligaciones y derechos de ambas partes. Así, el club celeste tiene derecho a disponer del estadio, cuyo uso principal será el deportivo, y a comercializar los derechos audiovisuales y publicitarios. En el capítulo de obligaciones, entre otras, deberá hacerse cargo de los gastos de suministros y servicios, gastos de conservación, reparación, seguros, limpieza o seguridad.

El Ayuntamiento puede modificar las condiciones de la concesión por razones de interés público, se reserva el derecho de insertar publicidad institucional en el estadio y el uso de las pistas e instalaciones bajo la grada de Río.

Igualmente, se regula el acceso gratuito de los miembros de la Corporación al palco de autoridades, de manera que el alcalde/alcaldesa tenga "el puesto de honor que le corresponde al lado de la Presidencia del club, así como el puesto inmediatamente contiguo para la autoridad a designar por el Ayuntamiento". "El Ayuntamiento de Vigo, como propietario del Estadio Municipal, debe ser la administración con mayor presencia institucional en la primera fila del palco de autoridades", recoge el pliego.

PROCEDIMIENTO

Según ha explicado el alcalde, Abel Caballero, en declaraciones remitidas a los medios, tras la aprobación de este pliego, se abre un período de información de 30 días para la presentación de alegaciones. Tras resolverse estas alegaciones, si las hubiera, se llevará a cabo la aprobación definitiva y se procederá a la formalización del acuerdo entre el Ayuntamiento y el Real Club Celta.

El regidor, en todo caso, ha calificado la aprobación inicial de este documento como una decisión "muy buena" para la ciudad y para el clunb celeste. "Y cuando los procedimientos arrancan bien uno tiene que mostrar la satisfacción. Yo quiero mostrar la satisfacción personal mía como alcalde, personal mía como aficionado y seguidor y fan del Celta, y para toda la ciudad. Por tanto, arrancamos muy bien", ha proclamado.