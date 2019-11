Conchita Martínez deja de ser la entrenadora de Karolina Pliskova

Publicado 07/11/2019 10:45:44 CET

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tenista checa Karolina Pliskova, actual número dos del mundo, anunció este jueves el final de su relación laboral con la española Conchita Martínez, con la que llevaba trabajando a tiempo completo desde el pasado mes de mayo.

"He decidido que no ya no trabajaré más con Conchita. Ha sido una dura decisión ya que la temporada fue genial. Gracias por todo durante este año y sólo te deseo lo mejor. ¡La vida es un cambio!", señaló Pliskova en su perfil oficial de Instagram.

La de Louny, de 27 años, decidió pedir ayuda el año pasado a la oscense a unirse a su 'staff' técnico, liderado entonces por la australiana Rennae Stubbs, y pasó con ella la última pretemporada en Tenerife.

Posteriormente, tras un buen inicio de 2019 con el título en Brisbane, las semifinales del Abierto de Australia y su primera final en torneo de categoría Premier Mandatory en Miami (Estados Unidos). A partir de febrero, Pliskova nominó a la campeona de Wimbledon de 1994 como su entrenadora principal tras romper su vínculo con Stubbs.

Desde ese momento, la checa conquistó los títulos en Roma, en Eastbourne (Inglaterra) y en Zhegzhou (China), mientras que llegó a las semifinales de las últimas Finales de la WTA para acabar la temporada como número dos del mundo, su posición más alta al final de un año.