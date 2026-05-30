El conjunto sénior de España repite como campeón de Europa en gimnasia rítmica

Inés Bergua, Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Salma Solaun. - RFEG

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El conjunto de España ha conseguido este sábado la medalla de oro en la final sénior del 42º Campeonato de Europa de gimnasia rítmica, que se está disputando en Varna (Bulgaria), mientras que las españolas Alba Bautista y Daniela Picó han acabado su final también del All Around en respectivas posiciones decimotercera y decimoséptima.

Inés Bergua, Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Salma Solaun recibieron 28.850 puntos por su ejercicio de cinco pelotas y 28.800 puntos por su rutina mixta de tres aros y dos pares de mazas, sumando 57.650 puntos y revalidando el título de 2025; quedaron en el podio por delante de Rusia (53.450 pts.) e Israel (53.350 pts.).

Respecto a las actuaciones individuales de las españolas finalistas, Bautista obtuvo 54.250 puntos para su concurso completo tras haber logrado 28.600 en aro y 25.650 en pelota; por su parte, Picó cosechó 52.500 puntos después de conseguir 27.850 en aro y 24.650 en pelota.