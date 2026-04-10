La CONMEBOL da "de manera unánime su respaldo" a Infantino si se presenta a la reelección en FIFA

Archivo - June 29, 2025, Miami, Florida, United States: Hard Rock Stadium Gianni Infantino, President of FIFA and Alejandro Dominguez, President of the South American Football Confederation during the match between Flamengo and Bayern Munich, for the roun - Europa Press/Contacto/Heuler Andrey - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) dará "su respaldo" incontestable al actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el caso de que este decida presentarse de nuevo a la reelección el año que viene.

"El Consejo de la CONMEBOL manifestó de manera unánime su respaldo a la gestión de Gianni Infantino al frente de la FIFA, ante una eventual postulación a la reelección para el periodo 2027-2031. Durante su sesión del 9 de abril, el Consejo destacó el liderazgo de Gianni Infantino y los avances impulsados durante su gestión al frente de la FIFA, valorando su impacto en el desarrollo del fútbol", expresó el organismo en un comunicado en su página web.

La confederación recordó que esta manifestación de apoyo se enmarcaba "en el respaldo ya expresado previamente" al actual mandatario del ente rector del fútbol mundial en Paraguay, en enero de este año, en el marco de los actos conmemorativos por los 10 años de gestión de Alejandro Domínguez, como presidente de la CONMEBOL.

La CONMEBOL apuntó que ese día, su presidente "invitó al escenario Infantino junto a los diez presidentes" de sus asociaciones miembro y, "en un gesto simbólico, agradeció su cercanía con Sudamérica, destacando su liderazgo y los cambios promovidos en el fútbol mundial".

"Presidente Gianni Infantino, gracias por su compromiso permanente con el desarrollo del fútbol sudamericano y por el liderazgo impulsado a nivel global. Valoramos profundamente su cercanía con nuestra región y su visión para seguir haciendo crecer este deporte en todo el mundo", aseguró Domínguez en el comunicado de la CONMEBOL.

Gianni Infantino sucedió al suizo Joseph Blatter en 2016, pero formalmente solo completó su mandato antes de ser reelegido sin oposición en 2019 y 2023. Según los estatutos de la FIFA, puede aspirar a un último mandato en 2027, aunque aún no ha confirmado oficialmente que se vaya a presentar.