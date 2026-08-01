La CONMEBOL solicita a la FIFA "información adicional" sobre la propuesta de Infantino

Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 - Europa Press/Contacto/Marco Buenavista/Sports Pres

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) explicó este viernes haber iniciado un proceso de consultas entre sus miembros tras la propuesta de Gianni Infantino de crear el FIFA Forward Enterprise (FFE) para comercializar derechos comerciales del Mundial, solicitando "información adicional" a la FIFA.

"La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo. Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia", dice en un comunicado oficial.

"El fútbol siempre está primero", añade, lejos de la contundencia mostrada por la UEFA europea, que respondió avisando de un boicot al Mundial, o las Confederaciones asiática (AFC) y americana y Caribe de Concacaf, que rechazaron el proyecto de Infantino y sus formas.

La CONMEBOL apunta que "inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige".

"Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE. La CONMEBOL continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración", afirma.

"Contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza. La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés", termina.