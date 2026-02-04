El Consejo Superior de Deportes convoca una nueva edición de los Premios CSD-Carrera Dual

Archivo - Foto de familia tras la entrega de los Premios CSD-Carrera Dual de 2024 - COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL - Archivo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha convocado una nueva edición de los Premios CSD-Carrera Dual, correspondientes al año 2025, tal como se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), unos galardones que tienen como objetivo reconocer el esfuerzo y el doble mérito de los y las jóvenes deportistas que compaginan con excelencia su carrera deportiva con su formación académica.

Según un comunicado, como novedad, en esta edición se incluyen específicamente la Formación Profesional de Grado Medio y Superior y las Enseñanzas Artísticas Superiores. En la categoría Talento Dual se reconocerá a deportistas que hayan cursado Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato o Formación Profesional de Grado medio durante el curso 2024/2025 y que hayan nacido entre 2007 y 2010.

Por su parte, la categoría Élite Dual premiará a deportistas que hayan cursado estudios universitarios (Grado, Máster o Doctorado), Formación Profesional de Grado Superior o Enseñanzas Artísticas Superiores en el curso 2024/2025.

Las candidaturas deberán ser presentadas, exclusivamente, por los órganos con competencias en materia deportiva de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, a través de la Sede Electrónica del CSD. El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 16 de marzo y solo se podrá presentar una candidatura por categoría.

Posteriormente, una comisión de valoración analizará las candidaturas y seleccionará a los ganadores en función de su excelencia académica y deportiva. "El CSD refuerza su compromiso con la carrera dual, poniendo en valor y visibilizando el esfuerzo, talento, constancia y conciliación entre el rendimiento académico y deportivo de los jóvenes deportistas de nuestro país", destacó el organismo, que promueve la carrera dual a través de su Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel (PROAD).

Los nadadores Óscar Salguero, graduado en Medicina y bronce paralímpico en París, y Anastasiya Dmytriv, con un oro y dos bronces en la capital francesa, fueron los ganadores de los Premios CSD-Carrera Dual en su última edición en 2024. Antes, también fueron galardonados el atleta Álvaro Martín, la judoca Marta Beorlegui, la gimnasta Inés Bergua, la piragüista Tania Álvarez, la haltera Marta García Rincón, el patinador Héctor Díez, el waterpolista Unai Lema, la golfista Andrea Revuelta y el nadador Jian Wang Escanilla.