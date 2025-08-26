La consultora Elevate se encargará de comercializar el nombre del Nou Mestalla

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consultora Elevate, líder de deporte y entretenimiento, será la empresa encargada de comercializar los 'naming rights' del futuro estadio del Valencia CF, el Nou Mestalla, según informó el club che este martes un comunicado.

"El Valencia CF se enorgullece de anunciar un acuerdo con Elevate, líder global en consultoría de deporte y entretenimiento, para impulsar la estrategia de comercialización de los 'naming rights' del Nou Mestalla", anunció el club. Con este acuerdo, el club valencianista da un nuevo paso en la visión a largo plazo, con un nombre comercial para el estadio, que se inaugurará en 2027, "con el que generará nuevas vías de ingresos".

La entidad explicó que Elevate se impuso a otras compañías internacionales especialistas en la comercialización de 'naming rights', firmando una alianza que "contribuirá a reforzar la posición del club como una de las principales instituciones futbolísticas de Europa y respaldará las ambiciones deportivas y de negocio" de la entidad.

El director general del Valencia CF, Javier Solís, destacó que la alianza con Elevate para la comercialización de los 'naming rights' del Nou Mestalla es "un paso decisivo" hacia el futuro. "Esta colaboración garantiza que nos alineamos con una marca global que comparte nuestros valores y visión, mientras nos aporta los recursos necesarios para fortalecer nuestras ambiciones deportivas", expresó.

El Nou Mestalla contará con una capacidad superior a 70.000 espectadores, y estará diseñado para ofrecer una experiencia completa, segmentada y emocionante a aficionados y a la ciudad de Valencia. Así, Elevate aprovechará su red global y su experiencia para identificar un socio en 'naming rights' que comparta la visión del Valencia CF en materia de innovación, excelencia y crecimiento a largo plazo.

El encargado de liderar estos esfuerzos comerciales en Valencia será el vicepresidente de Estrategia e Inteligencia de Elevate, Paul Kakhia, que afirmó que "es un honor trabajar con el Valencia CF". "El Nou Mestalla será un estadio emblemático para el club y un símbolo de sus ambiciones futuras, y nuestro compromiso es atraer a un socio que se alinee con los valores del club y apoye tanto su éxito a largo plazo como a su comunidad", expuso.

Por otro lado, el vicepresidente sénior de Alianzas Globales de la empresa, Alexander Scotcher, aseguró que "Elevate existe para crear alianzas transformadoras, y el Nou Mestalla representa una oportunidad extraordinaria". "Nuestro equipo aportará visión global, datos de primer nivel y estrategia para garantizar que este estadio encuentre un socio de marca a la altura de su escala y ambición, zanjó el dirigente.

La trayectoria de Elevate en acuerdos para la comercialización de 'naming rights' incluye el Staples Center de Los Angeles, el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el Emirates Stadium en Londres, el PayPal Park en San José y el Northwest Stadium de los Washington Commanders.