Contador, ingresado en un hospital de Colombia por una intoxicación alimentaria

Publicado 01/11/2019 21:57:36 CET

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exciclista español Alberto Contador permanece ingresado en una clínica de Bogotá al haber sufrido una intoxicación alimentaria que le ha procado fiebres altas y malestar general, por lo que no podrá participar en el Giro de Rigo, una prueba semiprofesional que organiza el corredor colombiano Rigoberto Urán.

"Lamento enormemente no poder estar en el Giro de Rigo, me había entrenado con mucha ilusión pero durante el viaje me empecé a encontrar mal, con fiebres altísimas y debí haber comido algo contaminado. Están intentando estabilizarme", explicó Contador en un vídeo hecho público por la organización de la prueba.

"Tenía unas ganas locas de estar aquí en Colombia, lo siento muchísimo. Que vaya genial la prueba y el año que viene sí que no me la pierdo", añadió el exciclista pinteño, que no participará en la carrera que se celebra hasta el próximo domingo por culpa de dicha afección gastrointestinal.

El 'Giro de Rigo' confirmó que Contador "se encuentra siendo atendido (...) y se estima por lo menos unas 48 horas de monitoreo constante, acompañado por nuestro también invitado Ivan Basso y nuestra organización".