Conte: "Sabe mal perder, merecíamos mucho más que el Barça"

Publicado 03/10/2019 0:55:31 CET

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Inter de Milán, Antonio Conte, ha asegurado que le "sabe mal" haber perdido contra el FC Barcelona este miércoles en el Camp Nou (2-1) porque cree que han merecido "mucho más" la victoria, sobre todo en la primera parte, pero lo cierto es que son los blaugranas quienes se llevan los tres puntos en juego en esta segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

"Hay que entender hasta qué punto es culpa nuestra, porque te empatan, estás en el Camp Nou y empiezan a apretar, y mis jugadores venían de jugar muchos partidos seguidos. Sabe mal perder por lo que hemos hecho y creado, nos merecíamos mucho más nosotros que el Barça. Pero dicho esto, enhorabuena al Barcelona. La jugada de dos cracks han desequilibrado el partido y es una lástima", apuntó en rueda de prensa.

Lamentó la jugada del empate del Barça, y tiró la primera piedra al árbitro, el esloveno Damir Skomina. "Hasta el minuto 65 habíamos respondido a todos los golpes, y en efecto hemos tenido la oportunidad de tener incluso un penalti, en una jugada muy dudosa. Después en el contragolpe ha habido el empate del Barcelona y aquí hemos bajado el ritmo, demasiado", lamentó.

"Desde el principio he tenido la sensación de no estar a gusto con el árbitro, quizá me equivoque. No pongo delante la coartada del árbitro pero digo que he tenido la sensación de estar a disgusto por las orientaciones que veía. Estamos hablando de un árbitro 'top' pero cuando venimos al Camp Nou, bueno, es el Camp Nou", cargó a su manera contra el árbitro.

Luego reconoció que le "cuesta digerir la derrota". "Por un lado, está la convicción y satisfacción de haber venido al Camp Nou a jugar contra un equipo 'top' pensado para ganar la 'Champions' mostrando que tenemos personalidad y ganas de hacer daño. Les hemos hecho daño, no tanto como habríamos podido por lo creado, y puede ocurrir lo que ha pasado", apuntó.

"Por otro lado, el vaso está medio lleno por lo demostrado y por la personalidad, y medio vacío porque volvemos a casa con derrota y me molesta, y tiene que molestar mucho también a mis jugadores. Yo no puedo estar contento y feliz, sería contrario a mi filosofía y a mi mentalidad. Nos volvemos con cero puntos y esto nos tiene que doler", concluyó.