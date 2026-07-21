Continúan los controles nocturnos antidopaje en el Tour de Francia

10 July 2026, France, Bordeaux: German cyclist Florian Lipowitz of Red Bull-BORA-hansgrohe in action during stage 7 of the 2026 Tour de France cycling race, 175km from Hagetmau to Bordeaux. Photo: Jasper Jacobs/Belga/dpa - Jasper Jacobs/Belga/dpa

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista alemán Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) y sus compañeros de equipo recibieron este lunes una visita nocturna de los inspectores antidopaje en la víspera de la contrarreloj individual del Tour de Francia, que se disputará el martes.

Los ocho ciclistas del Red Bull fueron sometidos a los controles alrededor de las 22.00 horas del lunes, según confirmó un portavoz del equipo. Los controles antidopaje nocturnos o a primera hora de la mañana han acaparado los titulares en esta edición, y han afectado al líder Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), así como a Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

El director del equipo Red Bull, Ralph Denk, afirmó que forma parte del día a día de un ciclista que tienen "un pasado oscuro" en el ciclismo y por eso "es bueno que se realicen estos controles". "El reglamento permite que las pruebas se lleven a cabo en plena noche. Por supuesto que dificulta la recuperación. Algunos de los corredores ya se habían ido a dormir", añadió a la cadena alemana ZDF.