Contra: "No hemos conseguido motivar a los jugadores para este partido"

Fútbol/Selección.- Cosmin Contra: "No hemos conseguido motivar a los jugadores p

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Rumanía, Cosmin Contra, aseguró que no pudieron conseguir "motivar" a sus jugadores tras la derrota ante Suecia para que dieran una mejor imagen en la derrota ante España, partido que parece que pudo ser el último al frente del combinado de su país.

"Después de no poder clasificarnos con la derrota contra Suecia los jugadores estaban desmoralizados y hemos venido muy decepcionados. No hemos conseguido motivarles para que jueguen este partido", lamentó Contra en rueda de prensa.

El exjugador indicó que empezaron "mal" y que les afectó el gol inicial de Fabián Ruiz. "Si Puscas marca después igual los jugadores podrían haber remontado. La diferencia en el marcador me deja muy triste, no me gusta perder así", comentó.

Contra pidió "disculpas" a la afición rumana y dio las gracias a su Federación por darle la oportunidad de ser seleccionador y deseó suerte al que lleve al equipo en los 'playoffs' de marzo, al tiempo que se enzarzó dialécticamente con un periodista de su país tras preguntarle si tenía "dignidad" tras la derrota.

"Asumo toda la responsabilidad, pero se debería analizar lo que ocurre en el fútbol rumano. No es un drama perder así contra un equipo tan importante como España. Los jugadores lo han intentado, pero mentalmente hay que estar muy preparados para este tipo de partidos con un rival tan fuerte", comentó.

Además, se refirió a la situación que está atravesando Robert Moreno y las dudas sobre su futuro pese a clasificar al equipo para la Eurocopa. "Esto es el fútbol. Los entrenadores siempre pagan por lo que ocurre en el campo y los jugadores, independientemente de la actitud que tengan, siguen", aseveró.