La Copa y las competiciones europeas marcan las fechas del aplazado Dreamland Gran Canaria-Kosner Baskonia

December 23, 2025, Valencia, Spain: Rodions Kurucs of Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz seen in action during the EuroLeague Basketball regular season gameday 18, between Valencia Basket (ESP) and Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz (ESP) at Roig Arena. Final s - Europa Press/Contacto/David Pastor Andres

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La acb anunció este lunes las posibles nuevas fechas para el partido que enfrenta al Dreamland Gran Canaria y Kosner Baskonia, aplazado el 13 de diciembre por los efectos de la borrasca 'Emilia' y que estará marcado por "la densidad de los calendarios de las competiciones europeas" y la incidencia de este para la disputa de la Copa del Rey.

"A causa de la densidad de los calendarios de las competiciones europeas, no es posible encontrar una fecha óptima para su disputa antes de la jornada 17", informó la asociación que explica que se establecen distintos horarios en función de su incidencia en la Copa del Rey, que se disputa entre el 19 y el 22 de febrero.

Si una vez finalizada la jornada 17, el partido tiene incidencia para el torneo del 'k.o', ya sea para su clasificación o para ser cabeza de serie, el Dreamland Gran Canaria-Kosner Baskonia se disputará el domingo 8 febrero a las 18.00 horas (17.00, horario insular).

En este caso, se aplazarían los partidos Dreamland Gran Canaria-Surne Bilbao y Kosner Baskonia-Casademont Zaragoza, ambos de la jornada 19, pasando a disputarse ese mismo fin de semana el encuentro de la jornada 28 entre Casademont Zaragoza y Surne Bilbao (sábado 7 febrero a las 20.00).

En cambio, si una vez finalizada la jornada 17 el partido no tiene incidencia para la Copa del Rey, las posibles nuevas fechas para la recuperación del partido quedarían pendientes de la clasificación del equipo canario para los cuartos de final de la Basketball Champions League. Si se clasifican, el encuentro se disputará el martes 31 marzo a partir de las 21.00 (20.00), y si, por el contrario, no lo hace, el duelo pasará a jugarse el miércoles 22 abril a las 21.00 (20.00).