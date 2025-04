La Copa del Rey MAPFRE de vela supera ya el medio centenar de inscritos

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Copa del Rey MAPFRE de vela registra ya un total de 55 barcos inscritos de 14 nacionalidades diferentes a cuatro meses del inicio de su 43ª edición en la bahía de Palma, que se disputará del 29 de julio al 2 de agosto y que además acogerá el Campeonato de Europa de ORC, según informaron este martes los organizadores.

Así, en la clase ORC 0, estará el defensor del título, el 'Teatro Soho-Altavista', que volverá a luchar por la victoria con la misma unidad con la que conquistó en 2024 su octavo trofeo para Benalmádena ante una decena de TP52 que competirán casi en tiempo real, aunque la clasificación se decidirá por tiempo compensado. Entre ellos, destaca el 'Aifos', donde se espera la presencia una vez más de SM el Rey Felipe VI, o el 'Urbania', el 'Gladiator', el 'Arobas2', el 'Musica', el 'Vudú', el 'Crioula' y el 'Alizée'.

Por otro lado, en ORC A están inscritos ya once equipos liderados por el 'Elena Nova' que va a por el triplete tras sus victorias en 2023 y 2024 ante una fuerte flota de Swan 45 con rivales como el 'From Now On', 'Thetis', 'Farewell Ange' o el 'Aceites Abril', mientras que en ORC B, la clase más internacional hasta la fecha con 15 equipos de nueve países, la gran referencia será el campeón del año pasado, el 'Katara', y en ORC C, con 15 embarcaciones hasta el momento, del podio de 2024 sólo está de momento el 'Wanderlust'.

Además, en ClubSwan, el 'Earlybird' y el 'Pez de Abril' buscan revalidar sus títulos ClubSwan 50 y ClubSwan 42, respectivamente, y en la Women's Cup se espera superar la docena de participantes, con la esperanza de que pueda estar el ganador del año pasado, el 'Citanias', cuya patrona, Patricia Suárez, está inmersa en su campaña olímpica de 49er FX.