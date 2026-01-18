La Copa del Rey sortea sus cuartos de final este lunes con el Albacete entre siete Primeras

Archivo - Trofeo de la Copa del Rey. - RFEF - Archivo

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, Real Betis, Valencia CF, Deportivo Alavés y Albacete Balompié conocerán este lunes (13.00 horas/Teledeporte) sus emparejamientos de cuartos de final de la Copa del Rey MAPFRE, que se desvelarán en el sorteo que se celebrará en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

La antepenúltima ronda del torneo más antiguo del fútbol español contará con siete equipos de LaLiga EA Sports y un único representante de LaLiga Hypermotion, el Albacete, que sorprendió al eliminar en octavos en el Carlos Belmonte al Real Madrid del debutante Álvaro Arbeloa (3-2), actual subcampeón de la competición.

Así, el único condicionante del sorteo será que los manchegos, como rival de inferior categoría, ejercerán como locales en su eliminatoria, pero, por el resto, podría deparar desde un apasionante Barça-Atlético hasta algún derbi vasco.

En octavos, los de Hansi Flick derrotaron al líder de Segunda, el Racing de Santander (0-2), mientras que el conjunto de Diego Pablo Simeone sufrió para deshacerse del Deportivo en Riazor (0-1). Además, el Athletic necesitó la prórroga para superar a la Cultural y Deportiva Leonesa (3-4) y la Real Sociedad eliminó a Osasuna en los penaltis (2-2, 4-3), mientras que también lograron el pase el Deportivo Alavés, ante el Rayo Vallecano (2-0), el Real Betis, frente al Elche (2-1) y el Valencia, en Burgos (0-2).

Los enfrentamientos de cuartos de final se celebrarán entre el martes 3 y el jueves 5 de febrero, de nuevo a partido único antes de que el torneo entre en las eliminatorias a doble partido en semifinales -10-11 de febrero y 3-4 de marzo-.

--EQUIPOS EN EL SORTEO DE LA COPA DEL REY MAPFRE.

PRIMERA DIVISIÓN: FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, Real Betis, Valencia CF y Deportivo Alavés.

SEGUNDA DIVISIÓN: Albacete Balompié.