La Copa del Rey sortea este lunes su primera eliminatoria con 16 equipos de LaLiga EA Sports

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Copa del Rey MAPFRE sorteará este lunes a partir de las 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) su primera eliminatoria, con la presencia de 112 equipos, entre ellos 16 de LaLiga EA Sports, y aún sin el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, participantes de la Supercopa de España.

De este más de centenar de clubes, habrá diez, el Sant Jordi de Mallorca, Puerto de Vega, Getxo, Negreira, Atlètic Sant Just, Yuncos, Garres, Atlético Palma del Río, Maracena e Inter Valdemoro, que proceden de categorías autonómicas que se medirán a equipos de la Primera División, pero manteniendo unos criterios de proximidad geográfica introducidos como novedad en esta edición copera para hacer aún más emocionantes los duelos de las dos primeras rondas.

Según indicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), estos criterios supondrán dividir la geografía española en cuatro grupos diferentes y sortear los emparejamientos grupo a grupo hasta completar los 56 duelos previstos para una primera eliminatoria a disputar entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre.

Además de la proximidad, el otro criterio que impera en el sorteo es el de emparejar a los equipos de inferior categoría frente a los de superior, estableciéndose así eliminatorias a partido único en los que el conjunto de menor división ejercerá siempre como local.

Aparte de los equipos mencionados, en el bombo habrá 21 equipos de LaLiga Hypermotion y de la Primera Federación, 29 de la Segunda Federación, 11 de Tercera Federación y los cuatro semifinalistas de la Copa Federación (Orihuela, Ourense, Athletic LLeida y Toledo).

Por la tarde, a partir de las 16.00 horas, en las instalaciones federativas también se llevará a cabo la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina Iberdrola, que se disputará entre el 4 y el 6 de noviembre, y con la entrada ya de ocho equipos de la Liga F Moeve.

De este modo, en el bombo estarán los clasificados del noveno al decimocuarto de la pasada temporada en la máxima categoría del fútbol femenino (Sevilla FC, Madrid CFF, RCD Espanyol, Levante UD, FC Badalona Women y Deportivo ABANCA), junto a los dos últimos equipos ascendidos (Alhama CF El Pozo y DUX Logroño).

Estos ocho conjuntos se enfrentarán a los otros ocho, que resultaron ganadores de la anterior eliminatoria (CD Sporting Club, Sport Extremadura CD y Guiniguada Apolinario CD) y los que militan en Primera Federación Iberdrola (Valencia CF, Deportivo Alavés, CD FF CA Osasuna, CE Europa y Real Oviedo). Estos ocho ejercerán siempre de locales en la eliminatoria.