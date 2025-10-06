Publicado 06/10/2025 15:03

La Copa del Rey ya conoce los 56 duelos de la primera eliminatoria

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2024-25. - RFEF

   MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Atlético Palma del Río CF-Real Betis, el CD Ciudad de Lucena-Villarreal CF o el CF Inter de Valdemoro-Getafe CF son algunos de los 56 duelos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2025-26, que se disputarán entre el 28 y el 30 de octubre, según el sorteo celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

   La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) celebró este lunes en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que dio a conocer los 56 emparejamientos, con la presencia de 112 equipos, entre ellos 16 de LaLiga EA Sports, y aún sin el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, participantes de la Supercopa de España.

   Además, en los bombos hubo 21 equipos de LaLiga Hypermotion y de la Primera Federación, 29 de la Segunda Federación, 11 de Tercera Federación, 10 conjuntos de categoría autonómica y los cuatro semifinalistas de la Copa Federación.

   Entre los duelos más destacados, se dio un Ciudad de Lucena-Villarreal, el único equipo en este sorteo que disputa Champions; el que medirá al Atlético Palma del Río, en el que milita Sergio León, con el Betis, donde el delantero se formó y jugó entre 2017 y 2019; o el Inter de Valdemoro-Getafe, con el duelo entre los hermanos Mayoral).

   En el resto de enfrentamientos con equipos de 'Primera', se dará el Los Garres-Elche, el CD Toledo-Sevilla, el Orihuela-Levante, el Maracena-Valencia, el Getxo-Alavés, el Ourense-Oviedo, el Negreira-Real Sociedad, el Puerto de Vega-RC Celta, el Atlètic Sant Just-Mallorca, el Constancia-Girona, el Sant Jordi-Osasuna, el Atlétic Lleida-Espanyol y el Yuncos-Rayo Vallecano.

   En el sorteo, que contó con la presencia de Rafael Louzán, presidente de la RFEF, las manos inocentes fueron los futbolistas Kity Mayoral (Inter Valdemoro), Juan Agüero (CE Atlètic Lleida), Alberto García (CD Ciudad de Lucena), Sergio Benavente (Mapfre), Pedro León (Real Murcia CF), Martín Pascual (CD Mirandés) e Isi Palazón (Rayo Vallecano).

   En esta primera eliminatoria, los cruces se disputarán a partido único entre el 28 y el 30 de octubre, siguiendo criterios de proximidad y jugándose siempre como locales los conjuntos de inferior categoría.

--EMPAREJAMIENTOS DE LA PRIMERA ELIMINATORIA DE LA COPA DEL REY:

   Getxo CD - Deportivo Alavés

   SD Negreira - Real Sociedad

   Puerto de Vega CF - RC Celta

   Ourense CF - Real Oviedo

   Caudal Deportivo - Real Sporting

   Atlético Tordesillas - Burgos FC

   CD Tropezón - Cultural Leonesa

   Club Portugalete - Real Valladolid

   Náxara CD - SD Eibar

   Atlético Astorga - CD Mirandés

   SD Logroñés - Real Racing Club

   UD Sámano - RC Deportivo

   CD Numancia - Arenas Club

   UD Logroñés - SD Ponferradina

   UP Langreo - Racing de Ferrol

   Real Ávila - Real Avilés Industrial

   UD Ourense - Pontevedra CF

   Atlètic Sant Just - RCD Mallorca

   CD Sant Jordi - CA Osasuna

   Atlètic Lleida - RCD Espanyol

   CE Constància - Girona

   CD Valle de Egüés - Andorra

   CD Mutilvera - Real Zaragoza

   Utebo FC - SD Huesca

   UD Poblense - CE Sabadell

   CD Ebro - SD Tarazona

   Reus FC - CE Europa

   Atlético Baleares - Nàstic de Tarragona

   UE Sant Andreu - CD Teruel

   UD Los Garres - Elche CF

   Atlético Palma del Río - Real Betis

   UD Maracena - Valencia CF

   CD Toledo - Sevilla FC

   Orihuela CF - Levante UD

   Ciudad de Lucena - Villarreal CF

   CD Roda - Granada CF

   CD Cieza - Córdoba CF

   Estepona FS - Málaga CF

   Lorca Deportiva - UD Almería

   UCAM Murcia - Cádiz CF

   CA Antoniano - CD Castellón

   FC La Unión Atlético - AD Ceuta

   Torrent CF - Juventud de Torremolinos

   Salerm Cosmetics Puente Genil - FC Cartagena

   Real Jaén - CD Eldense

   Real Murcia - Antequera CF

   Inter de Valdemoro - Getafe CF

   CD Yuncos - Rayo Vallecano

   CD Azuaga - CD Leganés

   UD San Fernando - Albacete Balompié

   CD Extremadura - UD Las Palmas

   CDA Navalcarnero - AD Mérida

   Rayo Majadahonda - CF Talavera

   CD Quintanar del Rey - UD Ibiza

   RCD Alcalá - CD Tenerife

   CD Guadalajara - CD Cacereño

