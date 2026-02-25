Copete sufre una lesión en el menisco y será intervenido en los próximos días

Archivo - Jose Copete of Valencia CF in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Valencia CF and RCD Mallorca at Mestalla stadium on December 19, 2025, in Valencia, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

El central español del Valencia CF José Copete será intervenido "en los próximos días" por una lesión meniscal en la rodilla izquierda sufrida durante la derrota del club 'che' por 2-1 ante el Villarreal CF este domingo, en la jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26.

"Tras las pruebas efectuadas se ha apreciado que el jugador José Copete padece una lesión meniscal en su rodilla izquierda, sufrida durante el encuentro frente al Villarreal CF este pasado domingo", informó el club valencianista en un comunicado.

Esta lesión precisará que el jugador, de 26 años, sea intervenido "en los próximos días", tal y como avanzó la entidad 'che' en su página web. El de Écija podría estar varios meses de baja, por lo que no es seguro que pueda regresar a los terrenos de juego antes de que finalice la presente campaña. Así, el técnico Carlos Corberán se queda con tres centrales sanos --César Tárrega, Eray Cömert y Unai Núñez-- para lo que resta de curso.

Sin embargo, el entrenador natural de Cheste celebró este miércoles el regreso a los entrenamientos del portero Julen Agirrezabala casi dos meses después de sufrir una grave lesión muscular en la pierna izquierda.